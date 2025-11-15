Logo TVN24
Z kraju

Bakteria w wędlinie. Popularna sieć wycofuje produkt

sklep market lidl S shutterstock_1670976391
GIS ostrzega przed bakterią w metce cebulowej
Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące partii boczku, w którym stwierdzono obecność bakterii. Sanepid alarmuje, że nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie.

GIS poinformował, że w wyniku działań Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w określonej poniżej partii boczku rolowanego w plastrach.

Jak sanepid zaznaczył, "nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie". Skonsumowanie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, szczególnie bez właściwej obróbki termicznej, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem. W jej leczeniu stosuje się antybiotyki.

Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

Boczek wycofany z obrotu

Chodzi o produkt: Boczek rolowany premium, PIKOK, 100 g, o numerze partii: 2517061, terminie przydatności do spożycia: od 17.11.2025 do 24.11.2025. Producentem produktu jest: "Lukullus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Michałów 4B, 05-155 Leoncin, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14144002".

Jego dystrybutorem jest: "Lidl sp. z o. o. sp. k., ul. Poznańska 48, 62-080 Jankowice, Tarnowo Podgórne".

Boczek rolowany wycofany z obrotu.jpg
Boczek rolowany wycofany z obrotu.jpg
Boczek rolowany wycofany z obrotu.Tył opakowania
Boczek rolowany wycofany z obrotu.Tył opakowania
Źródło: GIS

Postępowania wyjaśniające

Jak poinformował GIS, w zakładzie producenta została uruchomiona procedura wycofania z rynku zakwestionowanego produktu. Działania mające na celu wycofanie produktu podjął również dystrybutor, we współpracy z producentem.

Dodał, że postępowanie wyjaśniające u producenta prowadzą Organy Inspekcji Weterynaryjnej, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania u odbiorców.

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP, GIS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

