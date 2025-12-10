Rekord na polskim niebie. "Pierwszy raz mamy ich tak dużo"

Ruch lotniczy w Polsce i na świecie Źródło: TVN24

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) jako jedyna instytucja w Polsce szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu oraz zarządza ruchem lotniczym. PAŻP dba o bezpieczeństwo samolotów lądujących i odlatujących z polskich lotnisk, a także przelatujących przez nasz kraj.

- 2025 rok był dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wymagającym, ale naprawdę dobrym rokiem - powiedziała we wtorek dziennikarzom Jaworska-Maćkowiak. Jak mówiła, agencja realizowała równolegle wiele kluczowych zadań – zarówno nadrabiając wcześniejsze opóźnienia, jak i wdrażając projekty zapewniające nowoczesny rozwój polskiej żeglugi powietrznej.

Rekordowa liczba licencji dla kontrolerów ruchu

Szefowa PAŻP zwróciła uwagę na rekordową w tym roku liczbę 43 nowych licencji kontrolera ruchu lotniczego. - To imponująca liczba. Pierwszy raz mamy ich tak dużo. To nie tylko dopływ młodych ludzi, którzy wzmocnią nasze szeregi, ale także rosnące zainteresowanie zawodem kontrolera i pracą w agencji – powiedziała. Jak podkreśliła, kluczowe jest, by nowi pracownicy zostali w PAŻP na całą swoją karierę.

Dyrektor Biura Szkoleń w PAŻP Grzegorz Knast zauważył, większa liczba wykwalifikowanych kontrolerów ruchu lotniczego to nie tylko wsparcie operacyjne, ale także poprawa warunków do szkolenia, odnawiania uprawnień oraz kierowania pracowników na dodatkowe aktywności rozwijające kompetencje.

Knast wyjaśnił, że licencja kontrolera umożliwia podjęcie samodzielnej pracy operacyjnej, a szkolenia prowadzone są w całym kraju – w zależności od aktualnych możliwości operacyjnych i potrzeb poszczególnych lotnisk. Największe zapotrzebowanie dotyczy Warszawy.

Kurs na kontrolera ruchu lotniczego

Czas szkolenia wynosi od dwóch do dwóch i pół roku. Pierwsze pół roku to na nauka teoretycznych podstaw zawodu, m. in. zasad nawigacji i przepisów prawa lotniczego. Przez kolejne pół, w ramach części symulatorowej, kandydaci uczą się zarządzać ruchem lotniczym w izolowanym środowisku. Potem rozpoczynają szkolenie praktyczne, polegające na nauce pod okiem doświadczonego instruktora już bezpośrednio na stanowisku pracy. Ten etap trwa około 12 miesięcy i kończy się egzaminem licencyjnym. Jego zaliczenie daje prawo do wykonywania zawodu kontrolera ruchu lotniczego.

Aby zostać kontrolerem trzeba posiadać zespół określonych cech i kompetencji. Najważniejsze z nich to: umiejętność podejmowania szybkich decyzji, zdolność do pracy indywidualnej i zespołowej, wyobraźnia przestrzenna, bardzo dobra znajomość języka angielskiego i nienaganny stan zdrowia. Wykształcenie wyższe nie jest niezbędne, choć jest mile widziane.

- W naszym zawodzie nadal dominują mężczyźni, choć nie ma ku temu żadnych merytorycznych powodów. Zapraszamy jak najwięcej kobiet, bo to zawód dla wszystkich – zaznaczył Knast.

Jaworska-Maćkowiak przekazała, że PAŻP przygotowuje się również do zwiększonego zapotrzebowania na kadry po zakończeniu wojny w Ukrainie i powrocie części ruchu tranzytowego. Plan zakłada utrzymanie intensywnego tempa szkolenia co najmniej do 2029 r.

Najszybszy wzrost w Europie

Odnosząc się do sytuacji ruchu lotniczego, Jaworska-Maćkowiak wskazała, że ruch przelotowy i dolotowy w Polsce rośnie najszybciej w Europie. Jako przykład dynamicznie rozwijających się lotnisk wskazała Warszawę, Kraków, a także Gdańsk, Wrocław, Katowice i Rzeszów. Jak dodała, mimo tych wyzwań, latem tego roku odnotowano niski poziom opóźnień samolotów.

Prezes przypomniała również, że zamknięcie przestrzeni ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej zmieniło układ tras w Europie. - Część ruchu tranzytowego omija dziś Polskę, ale przygotowujemy się na jego powrót - zaznaczyła. Dodała, że kluczowe znaczenie ma również intensywna współpraca cywilno-wojskowa.

- Zapewniamy cywilno-militarną współpracę, ponieważ obecność wojska w polskiej przestrzeni powietrznej jest bardzo duża - podkreśliła.

W ubiegłym miesiącu PAŻP informowała, że przewiduje w całym 2025 r. zrealizować ponad 90 proc. zaplanowanych na ten rok inwestycji. Agencja przypomniała wówczas, że w latach 2025-2029 przeznaczy na inwestycje 1,4 mld zł. Jak wskazywała PAŻP, nakłady te są konieczne, aby być gotowym na wzrost ruchu lotniczego nad Polską po zakończeniu wojny w Ukrainie, a dodatkowo naprawić zapaść inwestycyjną, która - zdaniem PAŻP - była efektem zaniedbań poprzednich władz Agencji.

Na czym polega kontrola ruchu lotniczego w Polsce

Kontrola ruchu lotniczego dzieli się na trzy podstawowe obszary - służbę kontroli lotniska (TWR – Aerodrome control tower), służbę kontroli zbliżania (APP – Approach control service) oraz służbę kontroli obszaru (ACC – Area control centre). Zadaniem każdej z nich jest sprawowanie kontroli nad samolotem będącym na innym etapie podróży.

PAŻP zatrudnia ponad 600 kontrolerów ruchu lotniczego, którzy każdego dnia zapewniają obsługę blisko 3 tys. samolotów przemieszczających się nad Polską. Nadzorowana i kontrolowana przez PAŻP przestrzeń powietrzna liczy przeszło 334 tys. kilometrów kwadratowych i jest jedną z największych w Europie.

