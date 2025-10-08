Koniec ze zmianą czasu? Jest projekt

Ewa Kopacz o zmianie czasu Źródło: TVN24

Projekt został wniesiony do Sejmu przez posłów klubu PSL. Zakłada ustanowienie jako całorocznie obowiązującego czasu urzędowego - czasu letniego środkowoeuropejskiego.

Zdaniem wnioskodawców "dwukrotna zmiana czasu w każdym roku nie znajduje obecnie uzasadnienia społecznego ani ekonomicznego" i jest anachronizmem, wiążącym się z negatywnymi skutkami gospodarczymi i zdrowotnymi.

Komisja Ustawodawcza w środę zebrała się, aby zaopiniować projekt, który wróci do Marszałka Sejmu.

Kolejny projekt w sprawie likwidacji zmiany czasu

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Michał Pyrzyk (PSL) zaznaczył, że około 80 proc. Polek i Polaków w różnych sondażach opowiada się za zniesieniem zmiany czasu. Przypomniał również, że identyczny projekt został złożony przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu.

Zdaniem posła tożsamy projekt uzyskał wówczas pozytywną opinię Biura Analiz Sejmowych, które stwierdziło, że nie jest on sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Tomasz Jaroszyński z Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Sejmu w odpowiedzi podkreślił, że opinia, którą przytoczył poseł Pyrzyk, została sporządzona we wrześniu 2017 r.

- Natomiast okoliczności się zmieniły o tyle, że w 2018 roku Komisja Europejska wniosła projekt dyrektywy, która zakłada uchylenie obecnie obowiązującej dyrektywy i wprowadzenie nowych rozwiązań, które dopiero mają umożliwić państwom członkowskim wprowadzanie zmian takich, jak proponowana w projekcie - powiedział Jaroszyński.

Krytyczna opinia prawników

Podkreślił, że z uzasadnienia KE wynika, iż taki sposób interpretacji przepisów dyrektywy jest związany z jej celem, którym jest funkcjonowanie jednolitego rynku. Ekspert zaznaczył, że uwzględniając takie stanowisko i stan faktyczny prac legislacyjnych, w kolejnej ekspertyzie Biuro Analiz Sejmowych zweryfikowało swój pogląd prawny na tę kwestię.

- W międzyczasie w 2021 roku został wniesiony poselski projekt ustawy, (...) który jest w zasadzie tożsamy z obecnie złożonym. Biuro Analiz Sejmowych przygotowało opinię, w której uznało projekt za niezgodny z prawem UE, więc zweryfikowanie naszego stanowiska nastąpiło już wcześniej i teraz podtrzymujemy nasze zdanie, że w obecnym stanie prawnym projekt jest niezgodny z prawem unijnym - podkreślił.

Członkowie komisji pomimo negatywnego stanowiska sejmowych legislatorów zagłosowali za stwierdzeniem, iż projekt jest dopuszczalny do dalszego procedowania.

Zmiana czasu

W całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego reguluje dyrektywa obowiązująca od 2001 r.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Zmiana czasu z letniego na zimowy wypada w ostatnią niedzielę października. W 2025 roku wskazówki przestawimy w nocy z soboty (25 października) na niedzielę (26 października).

