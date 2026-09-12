KNF podtrzymał decyzję. mBank zapłaci miliony

Andrzej Domański o regulacji rynku kryptowalut Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Pawel Bednarz / Shutterstock

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"Decyzja została wydana w wyniku złożenia przez mBank wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja nie jest prawomocna. mBank może wnieść na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - napisano w komunikacie.

Według KNF, mBank dopuścił do współpracy z z klientami osoby do tego nieuprawnione, a także nie kwalifikował transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe jako instrumentu finansowego. Ponadto, nie zapewnił skutecznych mechanizmów kontroli wewnętrznej. Zarzuty dotyczą wyszczególnionych przez Komisję okresów z lat od 2017 do 2024.

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mBank nie zgadzał się z karą

Bank nałożył łącznie cztery kary. Najniższa sankcja jest w wysokości 400 tys. zł, a najwyższa - 6 mln zł. Łącznie to niemal 15 mln zł.

"mBank naruszył regulacje dotyczące rzetelnego i profesjonalnego prowadzenia działalności, które odnoszą się do obowiązków związanych z bezpieczeństwem prowadzenia działalności i dbałością o interesy uczestników rynku - klientów" - napisała w czerwcu KNF.

Bank w odpowiedzi przesłanej wówczas PAP tłumaczył: "nie zgadzamy się z zarzutami będącymi przedmiotem postępowania, nie znajdują one również potwierdzenia w materiale dowodowym".

"Sprawa dotyczy historycznych okoliczności związanych z wybranymi procesami oraz obsługą ograniczonej grupy klientów i nie dotyczy bezpieczeństwa środków klientów ani bieżącego funkcjonowania banku" - poinformowano.