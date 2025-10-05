Nowe opakowania, których nie obejmuje system kaucyjny. Producent komentuje

Rewolucja dla klientów. Rusza system kaucyjny Źródło: TVN24

Oshee dwa miesiące temu poszerzyło swoją ofertę o napoje izotoniczne w kartonowych opakowaniach. To istotna zmiana w portfolio producenta, który dotychczas sprzedawał swoje produkty wyłącznie w butelkach plastikowych i aluminiowych puszkach.

Tymczasem w środę 1 października wystartował system kaucyjny, który obejmuje wyłącznie butelki plastikowe i puszki, a od stycznia 2026 roku także butelki szklane wielorazowego użytku.

Oshee a system kaucyjny

"Wprowadzenie kartonowych opakowań jest elementem długofalowej strategii Oshee w zakresie rozwoju kategorii produktów związanych z konsumpcją domową. Jest to również efekt naszych analiz i obserwacji potrzeb konsumentów – prace nad tym rozwiązaniem rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Zależy nam na tym, by konsumenci mieli do wyboru różne formaty napojów, nie tylko te w butelkach PET" - wyjaśnił, cytowany przez "Gazetę Wyborczą" Tadeusz Czarniecki, dyrektor marketingu producenta.

"Produkty Oshee w kartonowych opakowaniach pojawiły się na rynku już w sierpniu i traktujemy je jako naturalne uzupełnienie oferty - są lekkie, wygodne, łatwe w transporcie i w dużej mierze podlegają recyklingowi" - dodał.

Czarniecki zapewnił również, że firma przestrzega systemu kaucyjnego i "nie unika wynikających z niego obowiązków". Jak podkreślił, kartony stanowią "uzupełnienie" i "dywersyfikację opakowań".

Sztuczka z butelką

Z punktu widzenia obowiązku naliczania kaucji istotne są pojemności butelek i puszek. System kaucyjny obejmuje butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

W ostatnim czasie duże kontrowersje wywołała woda Ustronianka o pojemności 3,001 litra.

"Pojemność ta nie jest jednak nowością w portfolio marki. Od ponad 20 lat butelka 3,001 l funkcjonuje w ofercie Ustronianki i wykorzystywana jest do produkcji zarówno wody, jak i napojów, które trafiają na rynek polski oraz na rynki zagraniczne. Teraz zyskuje dodatkowe znaczenie – jako praktyczna alternatywa dla produktów objętych systemem kaucyjnym. W ofercie marki znajdują się także inne duże formaty, w tym popularna pojemność 5l, dostępna w wielu sieciach handlowych na terenie całego kraju" - napisała firma w oświadczeniu przesłanym redakcji biznesowej tvn24.pl.

Reakcja Kauflandu

Woda Ustronianka o pojemności 3,001 l była obecna w Kauflandzie. W pierwszym oświadczeniu przesłanym tvn24.pl przez sieć wskazano, że jej rolą jako detalisty jest "zapewnienie klientom szerokiego wyboru i dostępności produktów".

W czwartek sieć wydała kolejny komunikat. "Promocja nie zostanie zrealizowana, a wspomniany produkt został natychmiast wycofany ze sprzedaży i nie będzie dostępny w naszych sklepach" - przekazał Kaufland. Sieć dodała, że "celem nigdy nie było i nie będzie obchodzenie systemu kaucyjnego" a "pojawienie się tej oferty było błędem, a nie działaniem wynikającym z naszej strategii".

Jak zapewniono, "Kaufland od lat konsekwentnie wspiera działania proekologiczne i aktywnie uczestniczy w budowie polskiego systemu kaucyjnego, którego jesteśmy sojusznikiem i zwolennikiem". "W tym systemie w pełni uczestniczymy, a od 1 października br. jesteśmy gotowi do zbiórki opakowań we wszystkich naszych 255 sklepach" - dodano.

