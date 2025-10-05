Logo TVN24
Nowe opakowania, których nie obejmuje system kaucyjny. Producent komentuje

Firma Oshee wprowadziła latem na rynek napoje izotoniczne w kartonowych opakowaniach. Nie obejmuje ich system kaucyjny, który wystartował na początku października.

Oshee dwa miesiące temu poszerzyło swoją ofertę o napoje izotoniczne w kartonowych opakowaniach. To istotna zmiana w portfolio producenta, który dotychczas sprzedawał swoje produkty wyłącznie w butelkach plastikowych i aluminiowych puszkach.

Tymczasem w środę 1 października wystartował system kaucyjny, który obejmuje wyłącznie butelki plastikowe i puszki, a od stycznia 2026 roku także butelki szklane wielorazowego użytku.

Oshee a system kaucyjny

"Wprowadzenie kartonowych opakowań jest elementem długofalowej strategii Oshee w zakresie rozwoju kategorii produktów związanych z konsumpcją domową. Jest to również efekt naszych analiz i obserwacji potrzeb konsumentów – prace nad tym rozwiązaniem rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Zależy nam na tym, by konsumenci mieli do wyboru różne formaty napojów, nie tylko te w butelkach PET" - wyjaśnił, cytowany przez "Gazetę Wyborczą" Tadeusz Czarniecki, dyrektor marketingu producenta.

"Produkty Oshee w kartonowych opakowaniach pojawiły się na rynku już w sierpniu i traktujemy je jako naturalne uzupełnienie oferty - są lekkie, wygodne, łatwe w transporcie i w dużej mierze podlegają recyklingowi" - dodał.

Czarniecki zapewnił również, że firma przestrzega systemu kaucyjnego i "nie unika wynikających z niego obowiązków". Jak podkreślił, kartony stanowią "uzupełnienie" i "dywersyfikację opakowań".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Opłata, jeśli "klient postanowi zabrać opakowanie ze sobą". Ministerstwo tłumaczy

Opłata, jeśli "klient postanowi zabrać opakowanie ze sobą". Ministerstwo tłumaczy

Pieniądze
Stworzyli kontrowersyjne logo. Współpraca zerwana

Stworzyli kontrowersyjne logo. Współpraca zerwana

Ze świata

Sztuczka z butelką

Z punktu widzenia obowiązku naliczania kaucji istotne są pojemności butelek i puszek. System kaucyjny obejmuje butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

W ostatnim czasie duże kontrowersje wywołała woda Ustronianka o pojemności 3,001 litra.

"Pojemność ta nie jest jednak nowością w portfolio marki. Od ponad 20 lat butelka 3,001 l funkcjonuje w ofercie Ustronianki i wykorzystywana jest do produkcji zarówno wody, jak i napojów, które trafiają na rynek polski oraz na rynki zagraniczne. Teraz zyskuje dodatkowe znaczenie – jako praktyczna alternatywa dla produktów objętych systemem kaucyjnym. W ofercie marki znajdują się także inne duże formaty, w tym popularna pojemność 5l, dostępna w wielu sieciach handlowych na terenie całego kraju" - napisała firma w oświadczeniu przesłanym redakcji biznesowej tvn24.pl.

Sztuczka z butelką. Jest mocna reakcja sieci
Dowiedz się więcej:

Sztuczka z butelką. Jest mocna reakcja sieci

Reakcja Kauflandu

Woda Ustronianka o pojemności 3,001 l była obecna w Kauflandzie. W pierwszym oświadczeniu przesłanym tvn24.pl przez sieć wskazano, że jej rolą jako detalisty jest "zapewnienie klientom szerokiego wyboru i dostępności produktów".

W czwartek sieć wydała kolejny komunikat. "Promocja nie zostanie zrealizowana, a wspomniany produkt został natychmiast wycofany ze sprzedaży i nie będzie dostępny w naszych sklepach" - przekazał Kaufland. Sieć dodała, że "celem nigdy nie było i nie będzie obchodzenie systemu kaucyjnego" a "pojawienie się tej oferty było błędem, a nie działaniem wynikającym z naszej strategii".

Jak zapewniono, "Kaufland od lat konsekwentnie wspiera działania proekologiczne i aktywnie uczestniczy w budowie polskiego systemu kaucyjnego, którego jesteśmy sojusznikiem i zwolennikiem". "W tym systemie w pełni uczestniczymy, a od 1 października br. jesteśmy gotowi do zbiórki opakowań we wszystkich naszych 255 sklepach" - dodano.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl, "GW"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

