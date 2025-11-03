Nielegalny złom z Niemiec. Zatrzymano tony odpadów

Ekonomistka o ryzyku wzrostu inflacji po październikowej obniżce stóp procentowych Źródło: TVN24

Na autostradzie A4, w okolicach Jędrzychowic, funkcjonariusze skontrolowali dwa samochody ciężarowe, które jechały z Niemiec.

Tony odpadów

- Transporty ponad 37 ton odpadów w postaci złomu aluminium były zgłoszone w systemie SENT i miały trafić do jednej z miejscowości w woj. małopolskim - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

- W wyniku kontroli dokumentów funkcjonariusze ustalili, że polski odbiorca nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie przewożonych odpadów i ich utylizację - dodała.

Za nielegalny przewóz odpadów grozi odbiorcy grzywna od 10 tys. zł do 1 mln zł. Transporty odpadów zostały zawrócone do nadawcy w Niemczech.

