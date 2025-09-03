Nawrocki: dostałem zaproszenie od Donalda Trumpa na szczyt G20

Pragnę podzielić się radosną informacją. Otrzymałem zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt Grupy G20, który odbędzie się w Miami na Florydzie - ogłosił w środę Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem USA. Wcześniej o inicjatywie zaproszenie Polski na szczyt mówił szef dyplomacji Radosław Sikorski.

- Uznaję to za bardzo ważną wiadomość dla polskiej opinii publicznej. Udało się potwierdzić istotną rolę prezydenta Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych - przekazał prezydent RP Karol Nawrocki.

- Cieszę się, że realizuję kolejne obietnice złożone w trakcie kampanii wyborczej. Jak Państwo pamiętają, zapowiadałem, że pierwszą stolicą, którą odwiedzę, będzie Waszyngton, a następnie Watykan - dodał.

Jak podkreślił, w czwartek spotka się z papieżem, premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Włoch. - Szanowni Państwo, z radością stwierdzam, że konsekwentnie realizuję swoje założenia - podsumował.

- Za sprawą zaproszenia przez prezydenta Trumpa prezydenta Nawrockiego na szczyt grupy G20 Polska rozpoczyna swoją drogę dołączenia do tej jakże prestiżowej grupy dwudziestu największych, najbardziej rozwiniętych gospodarek świata - powiedział na konferencji prasowej minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP.

- To, że za sprawą 8 lat rządu Zjednoczonej Prawicy, prezydentury Andrzeja Dudy, polska gospodarka naprawdę rozwinęła się w sposób widoczny, jest również doceniane przez stronę amerykańską. Amerykanie zauważają, że jesteśmy już w pełni uprawnieni do tego, aby rozpocząć proces dołączania do grupy G20 - dodał.

Polska na szczycie G20

We wtorek w Miami szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Po rozmowie szef polskiej dyplomacji przekazał m.in., że zabiegał o to, aby Stany Zjednoczone, sprawując prezydencję w grupie G20 w 2026 r., zaprosiły nasz kraj do tego grona.

- W związku z tym, że Polska weszła do klubu gospodarek bilionowych, zabiegałem o to, aby Stany Zjednoczone, będąc prezydencją grupy G20 w 2026 r., zaprosiły nas do tego grona - poinformował we wtorek wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Podkreślił, że była to okazja do rozmów na temat stosunków polsko-amerykańskich. Rubio mówił m.in., że "rząd w Polsce jest niesamowitym partnerem w kwestii wolności i swobody".

Obecnie w G20 przewodniczy RPA. Szczyt odbędzie się w Johannesburgu 22-23 listopada KIM LUDBROOK/PAP/EPA

Czym jest G20?

Obecnie G20 tworzą Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Rosja, RPA, Turcja, USA, Wielka Brytania i Włochy. Prócz tego członkami grupy są dwie organizacje międzynarodowe. To Unia Europejska oraz Unia Afrykańska, która dołączyła w 2023 roku.

Najmniejszą gospodarką w G20 jest RPA KIM LUDBROOK/PAP/EPA

G20 utworzono w 1999 roku po kryzysie finansowym w Azji, początkowo miała charakter głównie ministerialny. Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku, gdy po raz pierwszy zorganizowano oficjalny szczyt na poziomie przywódców państw, grupa stała się głównym narzędziem koordynacji globalnej polityki gospodarczej. Z biegiem lat zakres tematyczny rozszerzył się także o kwestie klimatyczne, zdrowotne czy technologiczne.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP