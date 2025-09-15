Tak rosną ceny w Polsce

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 roku wzrosły o 2,9 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w sierpniu wyniósła 2,8 procent w ujęciu rocznym i -0,1 procent miesiąc do miesiąca.

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: łączności (o 1,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc. i po 0,02 p. proc. Niższe ceny m.in. w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,5 proc.), transportu (o 0,4 proc.) oraz żywności (o 0,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,06 p. proc, 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc. - podał GUS.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,6 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 5,7 proc.), wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,10 p. proc., 0,78 p. proc., 0,35 p. proc. i 0,32 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 5,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,59 p. proc. i 0,06 p. proc.

Komentarze ekonomistów

"Sierpniowa inflacja zrewidowana w górę do 2,9 proc. rdr, ale to bez znaczenia. Ważniejszy jest spadek inflacji bazowej (z 3,3 do 3,1 proc. rdr). Rada Polityki Pieniężnej stała się super wyczulona na ryzyka inflacyjne. Zakładamy, że brak materializacji kolejnych ryzyk pozwoli na stopniowe obniżki stóp, np. wydłużenie mrożenia cen energii na IV kw. 2025 r. pozwoli na cięcie w listopadzie. Kolejne dwie-trzy obniżki w 2026 r." - napisali na platformie X analitycy ING.

Rozwiń

"Inflacja w Polsce w sierpniu jednak 2,9 proc. rdr (zgodnie z naszą prognozą), a nie jak wskazywał wstępny szacunek GUS 2,8 proc. rdr. Inflację bazową szacujemy na 3,1 proc. rdr (jutro NBP poda dane). Tak czy inaczej CPI jest w okolicy celu NBP i spodziewamy się, że tu pozostanie na dłużej. Jednym z nielicznych elementów inflacji, który niesie pewne obawy, jest inflacja usług, która ostatni raz poniżej 6 proc. rdr (wynik sierpniowy) była w styczniu 2020 r." - ocenili ekonomiści Alior Bank.

Rozwiń

"Inflacja CPI w sierpniu spadła do 2,9 proc. rdr z 3,1 proc. rdr w lipcu. Ostateczne dane były o 0,1 pkt. proc. wyższe niż szacunek flash oraz zgodne z naszą pierwotną prognozą. Rewizja względem danych wstępnych dotyczyła cen żywności i napojów oraz kategorii bazowych. Szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się do 3,1 proc. rdr z 3,3 proc. rdr w lipcu, co oznaczałoby spadek do najniższego poziomu od początku 2020" - napisali z kolei ekonomiści PKO BP.

"Ceny usług nadal rosną szybciej od cen towarów, jednak w sierpniu ich dynamika spadła do 6,0 proc. rdr z 6,2 proc. rdr w lipcu, podczas gdy wzrost cen dóbr spowolnił do 1,7 proc. rdr z 1,9 proc. rdr miesiąc wcześniej. Nieco wyższe od wstępnego szacunku dane nie zmieniają jego pozytywnej wymowy – inflacja jest w pobliżu celu i pozostanie tam w najbliższych kwartałach" - dodali.

Rozwiń

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP