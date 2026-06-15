Z kraju Nowe dane o inflacji w Polsce Oprac. Paulina Karpińska |

Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP Źródło zdj. gł.: shutterstock

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Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce wyniosła w maju 3,1 proc. przy wzroście cen usług o 5,7 proc. i towarów o 2,1 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3 proc. - usług o 0,4 proc. a towarów o 0,2 proc.

Inflacja w Polsce

Jak wyjaśnił GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe (wobec poprzedniego miesiąca) ceny w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,0 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 2,1 proc.), transportu (o 0,5 proc.).

Wyższe ceny w zakresie m.in. restauracji i usług zakwaterowania (o 0,9 proc.), zdrowia oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (po 0,6 proc.) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc., 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc.

Z kolei w porównaniu z cenami sprzed roku, czyli w maju 2025 r. wyższe ceny odnotowano m.in. w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 5,0 proc.), transportu oraz rekreacji, sportu i kultury (po 5,6 proc.), zdrowia (o 5,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,4 proc.), restauracji i usług zakwaterowania, jak również informacji i komunikacji (po 4,5 proc.)

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