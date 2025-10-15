Logo TVN24
Biznes
Gigant kończy produkcję w jednym z najstarszych polskich browarów. Jest oświadczenie

piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Rzecznik rządu o podwyżce akcyzy na alkohol
Źródło: TVN24
Z początkiem 2026 roku Grupa Żywiec zakończy produkcję w Browarze Namysłów - przekazała spółka w komunikacie. Browar w Namysłowie jest jednym z najstarszych w Polsce.

"W obliczu spadku rynku piwa, rosnących kosztów i podatków, z początkiem 2026 roku Grupa Żywiec zakończy produkcję w Browarze Namysłów" - napisała firma w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej.

Grupa Żywiec o browarze w Namysłowie

"Pracownicy browaru otrzymają pełen pakiet odpraw oraz dodatkowe wsparcie, uzgodnione ze związkami zawodowymi. Równolegle Grupa Żywiec prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami na temat sprzedaży aktywów browaru. Ich szczegóły objęte są umowami o zachowaniu poufności" - wyjaśniono.

"Firma będzie kontynuować warzenie swoich marek w pozostałych browarach" - dodano.

Według informacji na stronie Grupy Żywiec spółka obecnie warzy piwo w czterech browarach: Żywcu, Warce, Elblągu i właśnie Namysłowie. Browar w Namysłowie jest jednym z najstarszych w Polsce - z historią sięgającą blisko 700 lat.

Burmistrz Namysłowa zabiera głos

Zdaniem burmistrza Namysłowa Jacka Fiora decyzja o zaprzestaniu z początkiem 2026 roku produkcji piwa w browarze założonym w 1321 roku jest problemem zarówno dla miasta kojarzonego od wieków z tym zakładem, jak i załogi.

Jak przekazał burmistrz, informację o rezygnacji z produkcji piwa w Namysłowie otrzymał od przedstawicieli koncernu, którzy zapewnili go o wsparciu, jakie zostanie udzielone wszystkim pracownikom, którzy utracą pracę. Zdaniem burmistrza chodzi tu o grupę około stu osób.

W wypowiedzi dla regionalnej rozgłośni Radio Opole burmistrz wyraził nadzieję, że decyzja koncernu nie jest końcem historii browaru.

- Po raz kolejny nasz browar stanie na zakręcie i wierzę, że to tylko zakręt. My wiemy wszyscy, że browar działał od 1321 roku. To po Wieliczce, kopalni Wieliczka, drugie najstarsze przedsiębiorstwo w Polsce, które istnieje i które dalej produkuje. Nie chciałbym, aby pomimo wielu zawirowań historii ta historia browaru miała się kończyć przy obecnym właścicielu - powiedział burmistrz Fior.

Koniec produkcji piwa w Browarze Leżajsk

Grupa Żywiec przekazała 7 lutego 2023 roku, że planuje zakończyć produkcję w Browarze Leżajsk. W sierpniu 2024 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie kontroli nad browarem przez brytyjską spółkę Mycofeast.

Firma Mycofeast zajmuje się biotechnologią przemysłową, wykorzystuje proces fermentacji do produkcji m.in. protein i lipidów na potrzeby produkcji żywności i pasz dla zwierząt.

Grupa Żywiec to polska grupa piwna, będąca częścią holenderskiego koncernu Heineken, skupiająca się na produkcji, sprzedaży i dystrybucji marek piwnych oraz napojów bezalkoholowych w Polsce.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

zwolnienia
