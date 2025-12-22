Groźna bakteria w kosmetyku. Partia wycofana

Ministra zdrowia o składce zdrowotnej. "Myślę, że decyzje wyraźnie wybrzmiały" Źródło: TVN24

"Za pośrednictwem systemu Safety Gate Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o wycofaniu produktu kosmetycznego" - napisano w komunikacie.

System Safety Gate służy do szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Z uwagi na "niewłaściwą jakość mikrobiologiczną" wskazana partia została wycofana z obrotu.

Kosmetyk wycofany

Szczegóły dotyczące produktu:

nazwa produktu: Yepoda Kalendarz adwentowy – Masło do ciała – Dzień 8;

nazwa oryginalna: Yepoda - The Cocoa Cloud (Limited Advent Calendar Edition) Body butter included as part of an Advent calendar (specifically under day 8);

numer partii: SR335;

kod kreskowy: 8721154343752;

podmiot odpowiedzialny: COSMETRADE, S.L. Hiszpania.

Ryzyko infekcji lub podrażnienia

Według danych GIS, w Polsce sprzedano łącznie 428 sztuk tego produktu. Kosmetyk był dostępny m.in. poprzez stronę internetową producenta.

"Produkt jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa. W przypadku stosowania na uszkodzoną skórę lub kontaktu z oczami produkt może powodować infekcję lub podrażnienie" - ostrzegł sanepid.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są komunikaty dotyczące niebezpiecznych produktów. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.

