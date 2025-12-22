Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Groźna bakteria w kosmetyku. Partia wycofana

shutterstock_2710866691
Ministra zdrowia o składce zdrowotnej. "Myślę, że decyzje wyraźnie wybrzmiały"
Źródło: TVN24
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie dotyczące partii masła do ciała marki Yepoda. W produkcie wykryto obecność bakterii, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

"Za pośrednictwem systemu Safety Gate Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o wycofaniu produktu kosmetycznego" - napisano w komunikacie.

System Safety Gate służy do szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Z uwagi na "niewłaściwą jakość mikrobiologiczną" wskazana partia została wycofana z obrotu.

Kosmetyk wycofany

Szczegóły dotyczące produktu:

  • nazwa produktu: Yepoda Kalendarz adwentowy – Masło do ciała – Dzień 8;
  • nazwa oryginalna: Yepoda - The Cocoa Cloud (Limited Advent Calendar Edition) Body butter included as part of an Advent calendar (specifically under day 8);
  • numer partii: SR335;
  • kod kreskowy: 8721154343752;
  • podmiot odpowiedzialny: COSMETRADE, S.L. Hiszpania.
Kosmetyk wycofany z rynku. Ostrzeżenie GIS
Kosmetyk wycofany z rynku. Ostrzeżenie GIS
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny
GIS ostrzega przed partią kosmetyku
GIS ostrzega przed partią kosmetyku
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
jaja jajka shutterstock_2586209839
Jaja wycofywane z obrotu. Ostrzeżenie
sinsay shutterstock_1148861141 (1)
Kubek wycofany ze sprzedaży. "Istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka"

Ryzyko infekcji lub podrażnienia

Według danych GIS, w Polsce sprzedano łącznie 428 sztuk tego produktu. Kosmetyk był dostępny m.in. poprzez stronę internetową producenta.

"Produkt jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa. W przypadku stosowania na uszkodzoną skórę lub kontaktu z oczami produkt może powodować infekcję lub podrażnienie" - ostrzegł sanepid.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są komunikaty dotyczące niebezpiecznych produktów. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
GIS
Zobacz także:
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Praca w Wigilię? Ministra "niezwłocznie zareagowała"
Z kraju
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Chiński odwet. "Bezpośrednio odczują polscy producenci"
Ze świata
PKP Cargo
PKP Cargo odwołało prezeskę
Z kraju
Kristi Noem
Świąteczny bonus od państwa. "By wyjechali dobrowolnie"
Ze świata
Korea Południowa, restauracja, kimchi
Wstydliwy import. "To naprawdę rozdziera serce"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane
Ze świata
Siedziba PZU
Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała
Z kraju
Daniel Obajtek
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek
Ze świata
pap_20230930_346 (1)
Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej
Z kraju
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
Z kraju
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Polska a euro. Jest opinia ministerstwa
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Sprzedaż detaliczna w Polsce. "Nieco rozczarowała"
Najnowsze
Donald Trump
Pesymizm Amerykanów. Jako winowajcę wskazują Trumpa
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Najpierw stracili funkcje, by po 10 dniach je odzyskać. W NBP "konflikt zażegnany"
Z kraju
powerball shutterstock_2190784675
Gigantyczna kumulacja w Powerball. Bliska rekordu
Ze świata
Fabryka samochodów elektrycznych BYD w Brazylii
Tych samochodów jest coraz więcej. "Najwyższy wynik w historii"
Moto
Stoisko Postnord w Kopenhadze
Koniec po 400 latach. "Trudna decyzja"
Ze świata
shutterstock_2589520365_1
Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków
Turystyka
Madryt przed świętami
Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki
Turystyka
ludzie, warszawa, luty, tłum
Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"
Maja Piotrowska
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"
Ze świata
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"
Moto
Świąteczny jarmark w Rzeszowie
Nowy scenariusz na święta. "Zaskoczenie"
Z kraju
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
LOTTO_1997459012
Rośnie kumulacja w Lotto
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
Ze świata
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
Tech
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica