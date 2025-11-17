Przyrząd kuchenny wycofany. Ostrzeżenie

GIS wydał w poniedziałek ostrzeżenie dotyczące migracji substancji chemicznych - pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności z podbieraka do pierogów. Wykryto je w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wycofanie z rynku. Ostrzeżenie GIS
Szczegóły dotyczące produktu:
- produkt: Podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75" (30cm);
- numer partii: 5907354177103;
- kod kreskowy: 5907354177103;
- importer: ROZETTE Sp. z.o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa;
- dystrybutor: P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski;
- kraj pochodzenia: Chiny.
GIS poinformował, że importer wycofuje produkt z rynku i we współpracy z dystrybutorem poinformował o sprawie konsumentów. Ponadto dystrybutor zobowiązał się do wywieszenia informacji dla klientów indywidualnych o stwierdzonej niezgodności.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.
