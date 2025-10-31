Czwarte takie losowanie Eurojackpot z rzędu

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

Wyniki Eurojackpot

W piątek, 31 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 5, 11, 40, 41, 47 oraz 1 i 5.

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. Oznacza to, że kumulacja rośnie i w kolejnym, wtorkowym losowaniu (4 listopada) do wygrania będzie 180 mln zł.

To czwarte losowanie Eurojackpot z rzędu bez głównej wygranej. Ostatni raz cała pula została zgarnięta 17 października.

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu odnotowano aż siedem wygranych drugiego stopnia (5+1) - trzy w Niemczech i po jednej w Danii, Finlandii, Hiszpanii i na Węgrzech. Wyniosły one po 288 934,50 euro każda.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższa była wygrana czwartego stopnia (4+2) w wysokości 825 003,50 zł.

Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

