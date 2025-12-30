Miliardy na polski atom

Donald Tusk: będzie zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w celu budowy elektrowni jądrowej

Jak zaznaczyła spółka, otrzymane obligacje to część planowanego w sumie na 60 mld zł dokapitalizowania PEJ z budżetu państwa. Stało się to możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Komisję Europejską na początku grudnia pomocy publicznej dla projektu.

"Wartość nominalna przekazanych obligacji skarbowych odpowiada maksymalnemu limitowi możliwego wsparcia dla roku 2025, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w znowelizowanej ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących" - zaznaczyły PEJ.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce

PEJ podkreśliły, że wsparcie zapewni stabilne finansowanie kolejnego etapu realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej, w szczególności umożliwi kontynuację prac projektowych i inżynieryjnych w ramach aneksowanej umowy EDA (Engineering Development Agreement), prac przygotowawczych oraz działań związanych z tzw. wewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą.

- Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej było kluczowym kamieniem milowym, którego osiągnięcie umożliwiło między innymi podniesienie kapitału zakładowego PEJ - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, cytowany w komunikacie spółki.

- We współpracy z ministrem finansów i gospodarki podjęliśmy działania, by doszło do niego jeszcze w tym roku. Dzięki temu spółka może sprawnie realizować kolejne etapy tej kluczowej dla naszego bezpieczeństwa energetycznego inwestycji - dodał.

Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce (czerwiec 2025) Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe

Polskie Elektrownie Jądrowe

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ jest inwestorem i przyszłym operatorem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstaje na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MW. Wykonawcą jest konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

