Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Miliardy na polski atom

Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce
Donald Tusk: będzie zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w celu budowy elektrowni jądrowej
We wtorek Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymały obligacje skarbowe o łącznej wartości 4,6 miliarda złotych - przekazała spółka w komunikacie. Pozyskane środki umożliwią sfinansowanie kolejnego etapu przygotowań do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Jak zaznaczyła spółka, otrzymane obligacje to część planowanego w sumie na 60 mld zł dokapitalizowania PEJ z budżetu państwa. Stało się to możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Komisję Europejską na początku grudnia pomocy publicznej dla projektu.

"Wartość nominalna przekazanych obligacji skarbowych odpowiada maksymalnemu limitowi możliwego wsparcia dla roku 2025, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w znowelizowanej ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących" - zaznaczyły PEJ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. "Jest zgoda"
Elektrownia atomowa w Dukovanach
Zwrot w sprawie elektrowni atomowej u sąsiada Polski
Ze świata
Budowa elektrowni jądrowej nie jest przesądzona
Tusk: porozumieliśmy się z amerykańskimi partnerami 

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce

PEJ podkreśliły, że wsparcie zapewni stabilne finansowanie kolejnego etapu realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej, w szczególności umożliwi kontynuację prac projektowych i inżynieryjnych w ramach aneksowanej umowy EDA (Engineering Development Agreement), prac przygotowawczych oraz działań związanych z tzw. wewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą.

- Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej było kluczowym kamieniem milowym, którego osiągnięcie umożliwiło między innymi podniesienie kapitału zakładowego PEJ - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, cytowany w komunikacie spółki.

- We współpracy z ministrem finansów i gospodarki podjęliśmy działania, by doszło do niego jeszcze w tym roku. Dzięki temu spółka może sprawnie realizować kolejne etapy tej kluczowej dla naszego bezpieczeństwa energetycznego inwestycji - dodał.

Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce (czerwiec 2025)
Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce (czerwiec 2025)
Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe

Polskie Elektrownie Jądrowe

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ jest inwestorem i przyszłym operatorem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstaje na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MW. Wykonawcą jest konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Polskie Elektrownie Jądrowe

Udostępnij:
TAGI:
Energetyka atomowaElektrownia jądrowa
Zobacz także:
kopenhaga dania shutterstock_2210653285
Rezygnują po 400 latach. Rewolucja w państwowej spółce
Ze świata
haker internet bezpiecenstwo shutterstock_2485580919
Nadciąga cybertsunami. Ostrzeżenie
Tech
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
"Efekt domina" po podwyżce pensji minimalnej
Z kraju
Beyonce w 2024 roku
Beyonce została właśnie miliarderką
Pieniądze
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"
Dla pracownika
Protesty w Iranie przeciwko wysokiej inflacji
Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Trump: chętnie bym go zwolnił
Ze świata
Górnicy opuszczają Kopalnię Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach
Protest górników. Jest porozumienie
Z kraju
Autostrada
Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców
Z kraju
shutterstock_2564282247
Dają dwa miliony rocznie. Jest jednak haczyk
Ze świata
shutterstock_2594645557
Tak się zmieni latanie w przyszłym roku
Turystyka
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Na granicy wydolności. Europejczycy widzą wielki problem, Polacy również
Dla seniora
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szkoda miała wynieść ponad 13 milionów złotych. Resort składa zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
shutterstock_2517258633
Odwołano setki lotów, utrudnienia dla ponad 100 tysięcy pasażerów
Ze świata
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
Moto
Rozansko (3)
Nowe złoże gazu. Rusza wydobycie
Z kraju
shutterstock_2556416827
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat
Pieniądze
shutterstock_2366570131
Zapłacą więcej. "Bezprecedensowa" skala
Turystyka
Kiruna liczy około 18 tysięcy mieszkańców
Szwedzi przenoszą całe miasto. "Budynek po budynku"
Ze świata
shutterstock_2549548975
Szóstka w Lotto Plus. Tu padła wygrana
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Cena poszybowała. Musk komentuje
Ze świata
shutterstock_2530686955
Będą walczyć z "niewystarczającą turystyką". Zapowiedź ministry
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Ważna zmiana w sprawie pensji. "Nie dowiemy się, ile zarabia nasz kolega z pracy"
Z kraju
Radosław Sikorski
"Wszystkie pensje zostaną przewalutowane na euro". Wicepremier zabrał głos
Z kraju
shutterstock_1986360074
Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2411641979
Nowe największe miasto świata. "Sygnał alarmowy dla rządu"
Ze świata
shutterstock_2505463005
To powoli "staje się najdroższą ofertą na rynku". Ostrzeżenie
Z kraju
RZYM SIERPIEŃ 26 2024 NAD TURYSTYKĄ. ULICA W ZABYTKOWYM CENTRUM Z TURYSTAMI I STOLIKAMI RESTAURACYJNYMI ludzie turyści tłum w stolicy Włoch
Nowa era podróżowania. Pięć trendów w turystyce
Turystyka
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica