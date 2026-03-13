Logo TVN24
Subskrybuj
Ekonomista o SAFE: ten program dawał większą poduszkę bezpieczeństwa

SAFE sprzęt PAP
Ignacy Morawski o finansowaniu SAFE
Źródło: TVN24
Kredyt rozłożony na wiele lat sprawia, że mamy większy potencjał dochodowy do jego spłacenia - mówił na antenie TVN24 główny ekonomista "Pulsu Biznesu" Ignacy Morawski. Wieloletnie zadłużenie kraju miało być jednym z argumentów, dla których prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o wprowadzeniu unijnego programu pożyczek na zbrojenia SAFE.

W czwartkowym orędziu prezydent Nawrocki ogłosił, że nie podpisze ustawy o SAFE. Podkreślił, że jego zdaniem unijny program "jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych". To właśnie koszty programu i zobowiązanie się do wieloletniej spłaty pożyczki stanowią główne argumenty zwolenników prezydenckiego weta.

Co warto wiedzieć o SAFE
Nie porównujmy do sytuacji bez kredytu

- Tak, jest to duży kredyt zagraniczny i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Podejmując ogromne zadłużenie na finansowanie armii, robimy coś, co musimy, wzmacniamy nasze bezpieczeństwo, ale ponosimy ryzyko finansowe - powiedział Ignacy Morawski z "Pulsu Biznesu".

Ekonomista dodał jednak, że nie powinniśmy porównywać propozycji kredytu do zupełnego braku zadłużenia. Jesteśmy bowiem zmuszeni do zwiększenia wydatków na obronność ze względu na sytuację geopolityczną.

Te firmy czekają na SAFE. Zobacz interaktywną mapę
- Musimy pamiętać, że ten kredyt porównać należy nie do sytuacji bez żadnego kredytu, bo nie mamy za bardzo obecnie wyboru - musimy finansować armię na dużą skalę, tylko musimy porównać ten kredyt do innych kredytów, które są dostępne - stwierdził Morawski.

Tajny plan prezydenta i szefa NBP
"Krytyczny" element SAFE

Jak dodał, finansowanie zbrojeń odbywa się przynajmniej częściowo poprzez zadłużenie i zwykle częściowo poprzez zadłużenie zagraniczne. Morawski przypomniał o kredytach, jakie Polska zaciągała w Stanach Zjednoczonych czy Korei Południowej. Podkreślił jednak, że dłuższy okres spłaty pożyczki może być potencjalnie korzystny dla kraju.

- Są to często kredyty długookresowe na kilkadziesiąt lat. I rzeczywiście jest tak, że w ciągu kilkudziesięciu lat suma do spłacenia jest wyższa niż gdybyśmy spłacali to przez kilka lat. Ale pamiętajmy, że z drugiej strony przez kilkadziesiąt lat mamy też wyższe dochody. Czyli z jednej strony długi okres spłaty kredytu, z drugiej strony kredyt rozłożony na wiele lat sprawia, że mamy większy potencjał dochodowy do jego spłacenia - powiedział Morawski.

- Krytycznym elementem SAFE, który czynił ten kredyt atrakcyjnym jest to, że on nam daje pewne bezpieczeństwo płynnościowe, czyli swobodę w obsłudze zadłużenia przez najbliższe dziesięć lat, kiedy następuje masywny przyrost długu publicznego. Więc ten program dawał większą poduszkę bezpieczeństwa polskiemu budżetowi - dodał.

Karol Nawrocki
Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

