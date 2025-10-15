Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei

EFNI 2024
Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki
Źródło: TVN24
W środę, 15 października, w Sopocie rozpoczyna się 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI). W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, nauki i kultury.

EFNI to jedna z największych i najważniejszych konferencji biznesowych w tej części Europy, służąca za platformę wymiany myśli i dialogu. Już po raz czternasty do Sopotu przyjadą politycy ze szczebla samorządowego, krajowego oraz unijnego, akademicy, przedstawiciele biznesu, świata kultury czy sportu, by przez trzy dni debatować o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych i społecznych, przed którymi stoi obecnie Polska, Europa i świat.

Rusza EFNI 2025

Obecność na Forum zapowiedzieli między innymi premier Donald Tusk, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ministra edukacji Barbara Nowacka, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, ministra kultury Marta Cienkowska czy minister energii Miłosz Motyka, a także wielu posłów, senatorów oraz eurodeputowanych.

W programie znalazło się sześć ścieżek tematycznych, obejmujących m.in. wielobiegunowości świata, transformacji cyfrowej, zielonej zmiany, zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia.

Jak poinformowali organizatorzy, po raz pierwszy w programie znajdzie się blok dotyczący bezpieczeństwa i obronności.

EFNI 2024
EFNI 2024
Źródło: materiały prasowe

Wyjątkowa edycja

- Choć tegoroczna edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami, największą nowością w programie będzie ścieżka tematyczna poświęcona bezpieczeństwu i obronności. To tematy szczególnie istotnie w dobie rosnącej niepewności i rywalizacji mocarstw prowadzącej do coraz większych napięć międzynarodowych - mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI.

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest udzielenie dobrych odpowiedzi na złożone problemy, z którymi mierzy się obecnie świat. - Właśnie w takich okolicznościach społecznych i geopolitycznych dialog nabiera szczególnego znaczenia. Tylko swobodna wymiana myśli, obserwacji i dzielenie się różnymi perspektywami pozwoli na wypracowanie trafnych rozwiązań wyzwań, przed którymi stoi obecnie Polska i Europa - dodaje Henryka Bochniarz.

Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest TVN24 BiS.

Jest powód do świętowania? Biejat: widzieliśmy sondaże
Dowiedz się więcej:

Jest powód do świętowania? Biejat: widzieliśmy sondaże

Na żywo

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: materiały prasowe

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Zobacz także:
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
Dla firm
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
Z kraju
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Minister finansów o prognozach dla Polski: nie zostawiają wątpliwości
Z kraju
shutterstock_680882302
Populacja kotów wymknęła się spod kontroli
TVN24
Norka
Hodowca będzie musiał zakończyć działalność. Padła nowa data
Prawo
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Duża sieć wycofuje wodę. Apel o zwrot lub wyrzucenie
Z kraju
Lwi most, Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek
Ze świata
Gucci sklep shutterstock_1650091774
Wielkie firmy ukarane przez Brukselę. "Podnoszą ceny i ograniczają wybór"
Ze świata
heineken browar shutterstock_2331740665
Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"
Ze świata
Kilkadziesiąt lekarzy stanie przed sądem we Wrocławiu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
Dla pracownika
Ministerstwo Finansów
O tyle mogą wzrosnąć ceny alkoholu
Pieniądze
shutterstock_1099878668
Niepokojące dane. Większość badanych nie wie, co to deepfake
Tech
Donald Tusk
Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę
Z kraju
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Odwołano wszystkie odloty i połowę przylotów
Ze świata
shutterstock_2674367261
Metal w cenie. Nowy szczyt po 45 latach
Rynki
Biuro zarządu JSW
"Redukcje płac, żeby ocalić firmę". Wiceminister zabiera głos
Z kraju
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Przebiła ChatGPT. Rekord w pięć dni
Tech
pap_20251010_1Z5
1,5 miliona osób bez pensji, 750 tysięcy na przymusowych urlopach
Ze świata
shutterstock_2228593741
Został zdemaskowany, gdy używał ostrych narzędzi. Pobierał rentę przez 50 lat
Ze świata
shutterstock_2636047693
"Niefortunna sytuacja". Linia odwołała loty do polskich miast
Turystyka
apple sklep - Champhei shutterstock_1883660299
Amerykański gigant inwestuje w Polsce
Z kraju
warszawa samochody auta ulica
Zmiany w dopłatach do aut. Nabór "na nowych warunkach"
Tokio, Japonia
Liczba turystów w górę. Te państwa na czele
Turystyka
Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
Rząd szykuje duże zmiany w sprawie zwolnień lekarskich
Dla pracownika
pap_20251013_0HU
Pierwsza taka decyzja w historii. Przejmują kontrolę nad chińskim producentem
Ze świata
tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
Rynki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica