Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei

EFNI to jedna z największych i najważniejszych konferencji biznesowych w tej części Europy, służąca za platformę wymiany myśli i dialogu. Już po raz czternasty do Sopotu przyjadą politycy ze szczebla samorządowego, krajowego oraz unijnego, akademicy, przedstawiciele biznesu, świata kultury czy sportu, by przez trzy dni debatować o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych i społecznych, przed którymi stoi obecnie Polska, Europa i świat.

Rusza EFNI 2025

Obecność na Forum zapowiedzieli między innymi premier Donald Tusk, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ministra edukacji Barbara Nowacka, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, ministra kultury Marta Cienkowska czy minister energii Miłosz Motyka, a także wielu posłów, senatorów oraz eurodeputowanych.

W programie znalazło się sześć ścieżek tematycznych, obejmujących m.in. wielobiegunowości świata, transformacji cyfrowej, zielonej zmiany, zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia.

Jak poinformowali organizatorzy, po raz pierwszy w programie znajdzie się blok dotyczący bezpieczeństwa i obronności.

Wyjątkowa edycja

- Choć tegoroczna edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami, największą nowością w programie będzie ścieżka tematyczna poświęcona bezpieczeństwu i obronności. To tematy szczególnie istotnie w dobie rosnącej niepewności i rywalizacji mocarstw prowadzącej do coraz większych napięć międzynarodowych - mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI.

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest udzielenie dobrych odpowiedzi na złożone problemy, z którymi mierzy się obecnie świat. - Właśnie w takich okolicznościach społecznych i geopolitycznych dialog nabiera szczególnego znaczenia. Tylko swobodna wymiana myśli, obserwacji i dzielenie się różnymi perspektywami pozwoli na wypracowanie trafnych rozwiązań wyzwań, przed którymi stoi obecnie Polska i Europa - dodaje Henryka Bochniarz.

