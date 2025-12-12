Logo TVN24
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów

shutterstock_203417077
Stopy procentowe - analitycy o decyzji RPP
Źródło: TVN24
Tysiące wierzycieli zgłosiło się w postępowaniu upadłościowym kantoru internetowego Cinkciarz.pl - poinformował w piątek syndyk spółki Łukasz Grenda. Według niego to właśnie liczba zgłoszeń, jak i ich specyfika, mogą stanowić największe wyzwanie w postępowaniu.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cinkciarz.pl w październiku ogłosił zielonogórski sąd rejonowy. Wezwał też wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności syndykowi. Zgłoszenie to można było złożyć przez 30 dni poprzez system Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), co do tej pory zrobiło ponad 8 tys. wierzycieli.

- Z uwagi na specyfikę systemu KRZ ogólna kwota zgłoszeń nie została jeszcze zinwentaryzowana - podkreślił Grenda.

Wyjaśnił, że obecnie prowadzi czynności wstępne postępowania upadłościowego, inwentaryzując majątek dłużnika. - Z uwagi na fakt, iż dłużnik stanowił uprzednio podmiot trwającego postępowania karnego, jego majątek został w dużej mierze zabezpieczony przez prokuraturę. W tym zakresie prowadzimy czynności związane z objęciem tego majątku - poinformował Grenda.

Przekazał, że dotąd ustalił istnienie środków pieniężnych na licznych rachunkach bankowych oraz w depozycie sądowym, znaków towarowych, udziałów w spółkach oraz nielicznych ruchomości.

Pytany o to, jakie są największe wyzwania lub ryzyka, które mogą wpłynąć na przebieg postępowania upadłościowego i wypłatę środków wierzycielom, przekazał, że dużym wyzwaniem jest bardzo duża liczba zgłoszeń wierzytelności, jak i ich specyfika.

Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega

Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega

Łukasz Figielski
"Nikoś". Fajny bandyta. Fragment niepublikowanego wywiadu z Nawrockim

"Nikoś". Fajny bandyta. Fragment niepublikowanego wywiadu z Nawrockim

Tomasz Słomczyński

Wierzyciele nie wiedzą o stanie zobowiązań

- Spółka Cinkciarz.pl świadczyła swoje usługi w skomplikowanej relacji prawnej z innymi spółkami z grupy. Zadaniem syndyka będzie prawidłowa klasyfikacja prawna zgłoszeń oraz ich weryfikacja fiskalna - poinformował Łukasz Grenda.

Jak dodał, wierzyciele często nie mają wiedzy o stanie swoich zobowiązań, a z uwagi na specyficzną sytuację spółki, której organy objęte są postępowaniem karnym, dostęp do informacji jest istotnie utrudniony.

Od października ub. roku poznańska prokuratura regionalna prowadzi postępowanie karne dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy.

Dotąd zarzuty w sprawie usłyszeli: członek zarządu Cinkciarz.pl oraz główna księgowa i prokurentka spółki Cinkciarz.pl Monika J. Prezes zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcin P. przebywa poza krajem. Jest poszukiwany listem gończym. Pod koniec września tego roku prokuratura poinformowała, że łączna wartość szkód, jakie miał wyrządzić klientom prezes spółki, wynosi ponad 125 mln zł.

pc

Autorka/Autor: wk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

