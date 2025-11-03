Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie

Ciastka klonowe wycofane z obrotu Źródło: GIS

Jak przekazał GIS, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w partii chrupek kukurydzianych oznakowanych jako bezglutenowe.

Jak wyjaśniono, spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej.

Chrupki wycofane z obrotu

Szczegóły dotyczące produktu:

nazwa produktu: Tygryski Chrupki kukurydziane o smaku toffi 70 g,

numer partii: A0430 ,

najlepiej spożyć przed końcem: 01.2026 ,

producent: TBM Sp. z o.o., Kolejowa 7A, 27-415 Kunów.

Chrupki kukurydziane wycofane z obrotu Źródło: GIS

Chrupki kukurydziane wycofane z obrotu. Skład Źródło: GIS

Chrupki kukurydziane wycofane z obrotu. Tył opakowania Źródło: GIS

Wycofanie partii produktu

GIS poinformował, że firma TBM Sp. z o. o. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności podjęła działania mające na celu wycofanie produktu z rynku oraz poinformowała odbiorców o zaistniałej sytuacji.

Zaznaczono, że organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie.

