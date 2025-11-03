Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie

Jak przekazał GIS, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w partii chrupek kukurydzianych oznakowanych jako bezglutenowe.
Jak wyjaśniono, spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej.
Chrupki wycofane z obrotu
Szczegóły dotyczące produktu:
- nazwa produktu: Tygryski Chrupki kukurydziane o smaku toffi 70 g,
- numer partii: A0430,
- najlepiej spożyć przed końcem: 01.2026,
- producent: TBM Sp. z o.o., Kolejowa 7A, 27-415 Kunów.
Wycofanie partii produktu
GIS poinformował, że firma TBM Sp. z o. o. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności podjęła działania mające na celu wycofanie produktu z rynku oraz poinformowała odbiorców o zaistniałej sytuacji.
Zaznaczono, że organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie.
