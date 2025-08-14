Ceny w górę. Nowe dane
14 sierpnia 2025, 10:00
Ceny towarów i usług wzrosły. W jakim tempie? Inflacja w lipcu 2025 wyniosła 3,1 procent rok do roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny. GUS dodał, że w porównaniu z czerwcem ceny były wyższe o 0,3 procent.
Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.
Inflacja w lipcu 2025
"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2025 r. wzrosły o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 6,2 proc. i towarów o 1,9 proc.)" - poinformował GUS.
Dodał, że "w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług o 1,0 proc., a towarów o 0,1 proc.)".
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Eugene83/Shutterstock
