Ceny rosną. Przewoźnicy alarmują

Dawid Czopek o kryzysie paliwowym Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Konrad Krajewski/Shutterstock

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- Część firm wynegocjowała skrócenie okresu rozliczeniowego [klauzul paliwowych - red.] z miesięcznego na tygodniowy. Jednak przy tym tempie zmian cen możliwe, że okres powinien być jeszcze krótszy - zaznaczył Karol Rychlik, członek zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD).

Klauzule pozwalają firmom transportowym podnieść cenę usług, gdy rosną ceny paliwa. Dzięki temu w teorii przewoźnik mniej odczuwa wzrost kosztów działalności. Eksperci cytowani przez "Rz" wskazują jednak, że nie jest to rozwiązanie uniwersalne.

Trudna sytuacja przewoźników

O dramatycznym położeniu mówią przewoźnicy autobusowi. Zapasy, które mogą zgromadzić (tankując taniej np. w Hiszpanii) nie wystarczą na więcej niż dwa tygodnie.

- Na robienie zapasów nie mamy pieniędzy, zbiorników ani takiej strategii - zaznaczył cytowany przez "Rz" Wojciech Sienicki, prezes PKS Nova. Dodał, że nagła podwyżka stawek biletowych w reakcji na wzrost cen paliw - nie zawsze jest możliwa.

Współpracujący z warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego PKS Polonus może być zmuszony do podwyżki cen biletów przy kursach dalekobieżnych. - Do końca roku wytrzymamy, jeśli ceny paliwa nie przekroczą 10 złotych za litr - stwierdził prezes PKS Polonus Piotr Smogorzewski.