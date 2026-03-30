Cena maksymalna na stacjach paliw. Jest komunikat

Orlen obniżył ceny hurtowe paliw, rynek czeka na maksymalną cenę
Źródło: TVN24
Minister energii Miłosz Motyka określił maksymalne ceny paliw. Mają obowiązywać od wtorku i być określane z jednodniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z poniedziałkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa będą od wtorku zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,16 zł za litr;
  • Pb98 - 6,76 zł za litr;
  • ON - 7,60 zł za litr.

Nowe zasady wprowadzono na mocy nowelizacji przepisów, która weszła w życie w niedzielę. Zmienia ona m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej i wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw obowiązującej na stacjach.

Zgodnie z regulacjami, w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca) sprzedawcy paliw będą zobowiązani oferować paliwo w cenie nieprzekraczającej ustalonego limitu.

Cena maksymalna będzie ogłaszana przez ministra energii i zacznie obowiązywać następnego dnia po publikacji w Monitorze Polskim. Jeżeli ogłoszenie nastąpi przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, limit cenowy będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Czytaj też: Niższa akcyza na paliwo. Zmiany weszły w życie

Wysokie kary za przekroczenie limitu

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż maksymalna będzie zagrożona karą finansową do 1 mln zł. Nadzór nad przestrzeganiem nowych regulacji oraz kontrole w tym zakresie prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Cena maksymalna paliwa będzie wyliczana na podstawie określonej w przepisach formuły, obejmującej:

  • średnią krajową cenę hurtową;
  • akcyzę;
  • opłatę paliwową;
  • marżę sprzedażową w wysokości 30 groszy za litr;
  • podatek VAT.
Co się składa na cenę paliwa?
Co się składa na cenę paliwa?
Źródło: PAP/Michał Czernek

Koszty i skutki dla budżetu

Premier Donald Tusk podkreślił, że pakiet CPN ("Ceny Paliwa Niżej") ma doprowadzić do obniżenia cen paliw na stacjach. Szef rządu zapowiedział również możliwość wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) w sytuacji, gdyby koncerny paliwowe osiągały nieproporcjonalnie wysokie marże w wyniku wzrostu cen surowców. Rozwiązanie to ma zapobiegać nadmiernym zyskom firm kosztem konsumentów.

Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że obniżenie akcyzy na paliwa będzie kosztować budżet około 700 mln zł miesięcznie, natomiast redukcja stawki VAT - ok. 900 mln zł miesięcznie. Celem pakietu CPN jest ograniczenie presji inflacyjnej i stabilizacja cen, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

