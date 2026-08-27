Z kraju Blik wprowadza blokadę. Tych transakcji nie zrobisz Oprac. Krzysztof Krzykowski |

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"Mechanizm będzie stosowany wobec transakcji procesowanych zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. BLIK będzie weryfikował, czy domena, z której pochodzi transakcja, znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Ministra Finansów na podstawie ustawy o grach hazardowych" - podał PSP.

Mechanizm ma umożliwiać blokowanie transakcji wykonywanych z wykorzystaniem domen wpisanych do tzw. rejestru domen zakazanych.

Blik wprowadza blokadę od 1 września

Operator blika otrzymał zgodę na wprowadzenie nowego mechanizmu od prezesa Narodowego Banku Polskiego.

- Rozwiązanie będzie działało na poziomie całego schematu płatniczego, obejmując również transakcje obsługiwane przez zagranicznych agentów rozliczeniowych. Zależało nam na wprowadzeniu rozwiązania, które wspiera stosowanie polskich przepisów, zapewnia spójne zasady działania niezależnie od modelu procesowania płatności, zaś krajowym dostawcom usług płatniczych daje dodatkowe wsparcie w realizacji ich obowiązków - wyjaśniał w komunikacie dyrektor departamentu prawnego w PSP Jerzy Mroczek.

Weryfikacja będzie możliwa dzięki połączeniu systemu Blik z rejestrem Ministerstwa Finansów za pośrednictwem API.

Kwestia szarej strefy w hazardzie

Resort finansów w maju br. informował, że udział tzw. szarej strefy w grach hazardowych w internecie spada. W 2017 r. był szacowany na 58,6 proc., a w 2024 r. - na 29,1 proc.

Ponadto, MF podało, że w rejestrze domen umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu w sieci jest ponad 55 tys. wpisów i co miesiąc trafia tam 700 nowych domen.

Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.