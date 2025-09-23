Tyle wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu

Stopa bezrobocia w sierpniu 2025 roku wyniosła 5,5 procent wobec 5,4 procent miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Największy roczny spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sektorze górniczym.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,5 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 856,3 tys. wobec 830,6 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 96,8 tys. wobec 108,4 tys. poprzednio.

Gdzie zatrudnienie spadło najbardziej?

W sierpniu 2025 roku największy roczny spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (3,8 proc.). Mniejsze zatrudnienie w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano również w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 1,4 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 0,6 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 0,5 proc.) oraz, nieznacznie, w budownictwie (o 0,1 proc.).

Największy wzrost przeciętnego zatrudnienia w sierpniu 2025 r. odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 2,2 proc.). Zatrudnienie zwiększyło się także w obsłudze rynku nieruchomości (o 1,7 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5 proc.), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,2 proc.) oraz w informacji i komunikacji (o 0,5 proc.). W administrowaniu i działalności wspierającej zatrudnienie pozostało na poziomie sprzed roku.

Bezrobocie według województw

Według danych GUS stopa bezrobocia w Polsce wahała się od 3,4 proc. w województwie wielkopolskim do 8,9 proc. w podkarpackim, wzrastając we wszystkich województwach w porównaniu z lipcem - o 0,2 proc. w dwunastu województwach i o 0,1 proc. w czterech. W skali roku bezrobocie najbardziej zwiększyło się w lubuskim (o 0,9 proc.), a najmniejszy wzrost odnotowano w mazowieckim (o 0,3 proc.).

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP