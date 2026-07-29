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Z kraju
Barbara Mróz-Gorgoń pełnomocniczką do spraw promocji Polski
Bartłomiej Ciepielewski
|
29.07.2026, 09:15
Co sądzą zagraniczni turyści o Polsce - pyta Łukasz Wieczorek w cyklu "Wolne sondy"
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Profesor Barbara Mróz-Gorgoń została powołana na stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski - poinformował podczas środowej konferencji prasowej premier Donald Tusk.
Wkrótce więcej informacji.
Źródło: TVN24
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Tagi:
Donald Tusk
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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