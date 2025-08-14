Przetarg na budowę odcinka autostrady. Wszystkie oferty powyżej budżetu

Dziewięć ofert bierze udział w przetargu na projekt i budowę odcinka autostrady A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Wszystkie oferty przekraczają planowany koszt około 387 milionów złotych. Najniższa jest o wartości 445 milionów złotych.

Rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska podała, że odcinek A2 od miejscowości Kijowiec do węzła Dobryń będzie miał dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

Na 9-kilometrowej trasie powstanie para MOP-ów Kijowiec Północ i Południe, a także m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi.

Budowa odcinka A2. Oferty

W ramach inwestycji powstaną m.in. nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Autostrada zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowa trasa ma w przyszłości umożliwić dojazd do terminala samochodowego w Koroszczynie przy granicy z Białorusią.

Oferty złożyło w sumie dziewięciu wykonawców:

konsorcjum firm Trakcja (lider) i Kauno tiltai (445 mln zł);

konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones (568 mln zł);

Mirbud i Budpol (457 mln zł);

PORR i P.H.U.B Piotr Pawlica (512 mln zł);

Budimex (538 mln zł);

Mostostal Warszawa (532 mln zł);

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR (631 mln zł);

Rubau Polska (606 mln zł);

Strabag (603 mln zł).

Jak podali drogowcy w komunikacie, "zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 386 879 999,99 zł".

- Rozpoczęła się analiza i ocena wszystkich ofert – przekazała rzeczniczka.

GDDKiA zakłada, że w przypadku braku odwołań umowa z wykonawcą zostanie podpisana w IV kwartale br. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 32 miesiące od daty zawarcia umowy, nie wliczając tzw. okresów zimowych.

- Zakończenie prac przewidywane jest w 2029 rok - dodała.

Odcinek A2 Kijowiec - Dobryń GDDKiA

Wschodnia część autostrady A2

Budowa wschodniej części autostrady A2 jest na różnym etapie zaawansowania. Na ponad 63-kilometrowym odcinku pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską inwestycja podzielona została na cztery zadania - trzy z nich są jeszcze w realizacji.

Budowa odcinka Siedlce Południe – Malinowiec jest zaawanasowana w 83 proc., a Malinowiec – Łukowisko i Łukowisko – Swory - w 76 proc. Wykonawcy realizują tam prace związane m.in. z budową obiektów mostowych, infrastrukturą podziemną, montażem ogrodzenia, ekranów akustycznych i barier energochłonnych.

Fragment Swory - Biała Podlaska jest już wybudowany i wydana została decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. "Kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na wcześniejszych trzech odcinkach. Dla tego kontraktu podpisany został aneks wydłużający czas na ukończenie z terminem do końca sierpnia br." - zakomunikowano.

GDDKiA przewiduje, że wszystkie odcinki odda do ruchu do końca 2025 r. W przypadku trzech realizowanych kontraktów wykonawcy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie prac lub zwiększenia finansowania.

Prace związane z sytuacją geopolityczną

- Terminy wynikające z umowy mogą zostać przesunięte w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót - uzupełniła rzeczniczka.

Na wschód od Białej Podlaskiej do przejścia granicznego z Białorusią trwa projektowanie trzech odcinków A2 o łącznej długości 32,3 km. Dalsze prace związane z fragmentem najbliżej granicy GDDKiA uzależnia od unormowania sytuacji geopolitycznej.

Natomiast na zachód od Warszawy autostrada A2 na długości 89 km do Łodzi ma być poszerzona o dodatkowy pas ruchu. Na początku lipca br. GDDKiA ogłosiła przetarg na rozbudowę trasy. Docelowo A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: PAP