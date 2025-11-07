O tyle wzrośnie akcyza na alkohol. Decyzja Sejmu

Rzecznik rządu o podwyżce akcyzy na alkohol Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 245 posłów, 198 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Podwyżka akcyzy na alkohol w latach 2026-2027

Uchwalona nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku.

Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. Uchwalona ustawa podnosi stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 - o 10 proc.

Resort finansów informował wcześniej, że zgodnie z wyliczeniami podwyżka ta powinna zagwarantować wpływy w przyszłorocznym budżecie w wysokości ok. 1,96 mld zł.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2026-27, został zaakceptowany przez rząd w połowie października br. Rzecznik rządu Adam Szłapka tłumaczył wówczas, że butelka piwa zdrożeje o 16 groszy, a butelka wódki o 3 złote.

OGLĄDAJ: Posłowie zdecydowali o jego losie. Wydanie specjalne