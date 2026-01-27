Logo TVN24
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy

warszawa ludzie ulica
Donald Tusk mówi o Ukrainie na szczycie UE
Źródło: TVN24
Od lutego zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tysięcy osób, które będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak podał ZUS w komunikacie, 31 stycznia 2026 roku wypłata świadczenia 800 plus dla tej grupy zostanie wstrzymana. Aby zachować prawo do pieniędzy, od 1 lutego 2026 roku konieczne będzie złożenie nowego wniosku na okres świadczeniowy 2025/2026. Zmiany dotyczą wyłącznie obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową w związku z wojną w Ukrainie.

Karol Nawrocki
"Fundamentalnie nie zgadzam się z argumentacją prezydenta"
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Pieniądze z tacy trafią do Kijowa. "Nie możemy pozostać obojętni"
TVN24
"Ciepło z Polski" wysyła już pierwsze generatory
Generatory już w Kijowie. Kliczko: dziękujemy każdemu Polakowi
TVN24

Co trzeba zrobić, aby dalej otrzymywać 800+

Jak napisał ZUS, "we wniosku składanym od 1 lutego 2026 roku trzeba będzie:

  • podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka,
  • wskazać dane dotyczące przekroczenia granicy,
  • potwierdzić legalność pobytu w Polsce,
  • potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej,
  • złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola

W komunikacie napisano, że "wniosek będzie zawierał także nowe pytania dotyczące niepełnosprawności dziecka".

Aktywność zawodowa - jak to sprawdzi ZUS?

"Prawo do świadczenia będzie co do zasady zależeć od aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek, w miesiącu poprzedzającym jego złożenie. ZUS sprawdzi ten warunek na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. W większości przypadków nie trzeba będzie dostarczać dodatkowych dokumentów" - poinformowano w komunikacie.

Wyjaśniono, że "za aktywność zawodową uznaje się m.in.:

  • pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenia,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • pobieranie stypendium sportowego i doktoranckiego,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub udział w szkoleniach ze stypendium

Przy czym "pełny katalog aktywności, które umożliwiają otrzymanie świadczenia, jest dostępny na stronie".

"W przypadku osób, które wykonują pewne rodzaje aktywności zawodowej, wymagane będzie, aby podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla innej grupy klientów próg ten będzie wymagany na poziomie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z obowiązku spełnienia tego warunku zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski" - podano w komunikacie.

Nauka i miejsce zamieszkania

ZUS napisał, że "świadczenie przysługuje teraz tylko wtedy, gdy dziecko realizuje obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej" i "zarówno dziecko, jak i wnioskodawca muszą mieszkać w Polsce".

Dodał, że "w uzasadnionych przypadkach, np. odroczenia obowiązku szkolnego, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia".

- ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800 plus, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione - podkreśliła cytowana w komunikacie Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy zmiany dotyczą innych krajów?

"Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 roku także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia" - napisał ZUS.

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pieniądze800 plus
