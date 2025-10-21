Barcelona ograniczy dostęp do jednej z głównych atrakcji miasta

Turyści w Luwrze Źródło: Reuters

- To niezbędny środek. Chcemy, aby park został odzyskany przez mieszkańców Barcelony - powiedziała przedstawicielka lewicowej partii niepodległościowej Elisenda Alaman.

Ograniczenie ma obowiązywać do końca kadencji lokalnych władz w 2027 r.; nie podano, od kiedy dokładnie ma obowiązywać.

Jedna z głównych atrakcji

Park Guell, który stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta, odwiedza około 4,5 miliona osób rocznie - poinformował kataloński dziennik "La Vanguardia".

W przeszłości w parku odbywały się demonstracje przeciwko masowej turystyce. W zagranicznych gości celowano z pistoletów na wodę, które stały się symbolem protestów w Katalonii.

Guell to jeden z najsłynniejszych parków w Barcelonie i całej Hiszpanii, znany m.in. z secesyjnych elementów architektonicznych. Powstał na początku XX w. według projektu Antonio Gaudiego. Od 1984 r. jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

