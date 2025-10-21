Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Barcelona ograniczy dostęp do jednej z głównych atrakcji miasta

shutterstock_2275321547
Turyści w Luwrze
Źródło: Reuters
Liczba turystów odwiedzających słynny park Guell w Barcelonie zostanie zmniejszona o około 500 tysięcy osób rocznie - wynika z porozumienia partii Esquerra Republicana (ERC) z władzami stolicy Katalonii.

- To niezbędny środek. Chcemy, aby park został odzyskany przez mieszkańców Barcelony - powiedziała przedstawicielka lewicowej partii niepodległościowej Elisenda Alaman.

Ograniczenie ma obowiązywać do końca kadencji lokalnych władz w 2027 r.; nie podano, od kiedy dokładnie ma obowiązywać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ten kraj zyskuje popularność wśród Polaków. Zwłaszcza zimą

Ten kraj zyskuje popularność wśród Polaków. Zwłaszcza zimą

"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"

"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"

Jedna z głównych atrakcji

Park Guell, który stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta, odwiedza około 4,5 miliona osób rocznie - poinformował kataloński dziennik "La Vanguardia".

W przeszłości w parku odbywały się demonstracje przeciwko masowej turystyce. W zagranicznych gości celowano z pistoletów na wodę, które stały się symbolem protestów w Katalonii.

Guell to jeden z najsłynniejszych parków w Barcelonie i całej Hiszpanii, znany m.in. z secesyjnych elementów architektonicznych. Powstał na początku XX w. według projektu Antonio Gaudiego. Od 1984 r. jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Zobacz także:
Mbeya Tanzania pociag shutterstock_2308146355
Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki
Ze świata
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
Z kraju
Donald Trump
To ma być "obsesja Trumpa". "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
Ze świata
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
Tech
Węgry. Pożar rafinerii MOL w Szazhalombatta w pobliżu Budapesztu
Pożar i wybuch w rafinerii MOL
TVN24
biuro komputer praca shutterstock_2681596065
Podwyżki pensji i "rekordowy" czas szukania pracy
Dla pracownika
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Osiem milionów zgłoszeń, awaria tysięcy usług i stron. "Bardzo kruchy może być internet"
Tech
shutterstock_1640168422
Szwajcarskie zegarki w odwrocie. Przez decyzję Trumpa
Ze świata
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Dopłaty do rat pod lupą. Będzie kontrola
Nieruchomości
Nocne niebo, spadające gwiazdy
Lot na Księżyc. "Będziemy mieli wyścig kosmiczny"
Ze świata
Agata Kornhauser-Duda
Znikające nazwisko w bazie. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP
Z kraju
Biuro zarządu JSW
Minister energii podjął decyzję w sprawie państwowego giganta na skraju bankructwa
Z kraju
Kiedy pierwszy telefon dla dziecka? Czy smarfon to dobry prezent na komunię?
Cyberprzemoc dotyka najmłodszych. Minister: wcale nie w social mediach
Tech
Prezydent Donald Trump i premier Australii Anthony Albanese
USA i Australia zawarły ważną umowę
Ze świata
Laureaci konkursu Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego
Znamy laureatów nagrody Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego
Z kraju
Karol Nawrocki
Nawrocki: to kluczowy dla całego regionu korytarz
Moto
Pegasus
Tego internauci boją się najbardziej. Nowe zagrożenie
Z kraju
20 1800 dns cl-0016
"Liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd"
Z kraju
Kontenerowiec "Istanbul Bridge"
"Nowy system". To pierwszy taki statek, który zawinął do polskiego portu
Z kraju
Jan Grabowski
"Produkujemy sprzęt szybciej". Efekt wojny w Ukrainie
Z kraju
Bronislaw Komorowski i Lech Walesa w towarzystwie "Luvabulls" - cheerleaderek zespołu Chicago Bulls.
Nowe prace byłych prezydentów. Nie tylko Andrzej Duda szedł do biznesu
Z kraju
shutterstock_1529947826
Zablokują wypożyczanie hulajnóg. Władze zdecydowały
Ze świata
Ursula von der Leven
"Przestroga" dla Unii Europejskiej
Ze świata
Władimir Putin
"To najsilniejsze uderzenie w finansowanie wojennej machiny Putina"
Ze świata
Okulary Ray-Ban Meta
"Motor wzrostu". Akcje mocno w górę
Rynki
Andrzej Duda
Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy
Z kraju
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Wicepremier o globalnej awarii
Tech
shutterstock_2465789583
Windows z problemami. Gigant zabiera głos
Tech
laptop, telefon, komputer
Trzy opcje do wyboru. Klienci Empiku dostaną rekompensaty
Z kraju
smartfony shutterstock_2563893711_1
Nowe funkcje w popularnej aplikacji. Będą zmiany
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica