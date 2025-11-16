Zrazili do siebie turystów. "Negatywne odczucia"

Trudeau: Trump myśli, że najłatwiej byłoby wchłonąć nasz kraj. I on mówi to serio Źródło: TVN24/Reuters

"Znacząco mniejsza liczba przyjazdów z Kanady stanowi główny czynnik tego spadku, zaś wielkość przyjazdów z krajów innych niż Kanada pozostanie bez zmian” – napisała w raporcie US Travel Association, amerykańska organizacja zrzeszająca firmy sektorów związanych z turystyką.

Spadek liczby kanadyjskich turystów w USA

O ile w 2024 roku 20,2 mln Kanadyjczyków odwiedziło USA, to w 2025 ocenia się, że do USA przyjedzie 15,7 mln Kanadyjczyków, o 4,5 mln mniej – wynika z raportu. US Travel Association szacuje, że dopiero w 2029 roku można się spodziewać powrotu turystów z Kanady. Choć organizacja spodziewa się większej liczby przyjazdów zagranicznych turystów w 2026 roku, m.in. ze względu na Puchar Świata, to jednak zwraca uwagę na dalsze ryzyko spadków ze względu na możliwe wzrosty cen wiz, wydłużenia czasu oczekiwania na wizy "i negatywne odczucia wobec USA na kluczowych rynkach".

W minionych latach około jednej czwartej wszystkich zagranicznych podróżnych do USA stanowili Kanadyjczycy, wydając co roku w USA ponad 20 mld dolarów amerykańskich, wynika z danych US Travel Association.

Zaskakujący nowy obowiązek

Od końca października pojawił się dodatkowy wymóg dla podróżnych do USA, który - jak podkreślały kanadyjskie media - może jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę Kanadyjczyków odwiedzających Stany Zjednoczone. Chodzi o obowiązek fotografowania przez amerykańskich urzędników wszystkich kanadyjskich podróżnych, zarówno na granicy lądowej jak na lotniskach. Media relacjonowały wypowiedzi zaskoczonych Kanadyjczyków, którym zrobiono zdjęcia bez żadnych wyjaśnień.

Publiczny nadawca CBC informował, że Kanadyjczycy mogą na razie nie zgodzić się na zrobienie zdjęć, ale tylko do 26 grudnia. Pod koniec października amerykański resort bezpieczeństwa krajowego wprowadził obowiązek biometrycznego rejestrowania wszystkich zagranicznych podróżnych w USA. Program ruszy 26 grudnia, a zdjęcia pozostaną w bazie danych ministerstwa przez okres do 75 lat.

Dodatkowo od Kanadyjczyków, którzy zamierzają pozostać na dłużej w USA pobierane są odciski palców.

Coraz więcej danych w rękach obcych rządów i korporacji

W czwartek Dan Rogers, szef kanadyjskiego wywiadu CSIS, przedstawiając zagrożenia dla Kanady ostrzegał, że coraz więcej danych o Kanadyjczykach jest "w rękach obcych rządów i korporacji pozostających w ich jurysdykcji".

65 proc. Kanadyjczyków określa nowe wymogi zbierania danych biometrycznych przez USA jako "inwazyjne", a 70 proc. czułoby się niekomfortowo podróżując do USA tej zimy – wynika z opublikowanego w ubiegłym tygodniu badania ośrodka Angus Reid Institute. Sondaż wykazał, że 77 proc. Kanadyjczyków postrzega USA jako kierunek podróży, bardziej negatywnie niż w poprzednich latach

