Loty wznowione. Lotnisko czekają intensywne godziny

Jak podał portal Madeira Island News, pierwsze samoloty z Porto i Lizbony już wylądowały i były przed czasem. Pozostałe loty są opóźnione. Ponieważ wiele z nich jest w drodze lotnisko w stolicy wyspy Funchal będzie bardzo zatłoczone, a powrót do normalności zajmie dzień lub dwa.

Serwis Flight Radar 24, w którym można obserwować loty w czasie rzeczywistym, pokazywał ok. godziny 10.20 samoloty przybywające z Lizbony oraz Hamburga.

Odwołane loty z Polski

Odwołane w sobotę połączenia z Polską dotyczyły lotów pomiędzy Maderą a Warszawą i Katowicami, w tym również rejsów czarterowych.

"Przed wylotem pasażerowie są proszeni o potwierdzenie u przewoźnika, czy lot dojdzie do skutku" – przekazała spółka ANA, której kierownictwo spodziewa się w ciągu niedzieli przywrócenia normalnego funkcjonowania lotniska w stolicy Regionu Autonomicznego Madery, Funchal.

Orkan na Maderze

Do sobotniego wieczora, jak oszacowały władze Madery, na wyspie doszło do ponad 320 interwencji służb obrony cywilnej, które uczestniczyły w usuwaniu skutków orkanu Emilia. Prawie 200 z nich dotyczyło usuwania blokujących drogi drzew, przewróconych przez gwałtowny wiatr o prędkości przekraczającej 118 km na godz.

Madera jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie. W minionym roku portugalską wyspę odwiedziło ponad 2 mln turystów, wśród nich około 140 tys. Polaków.

