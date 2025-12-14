Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Loty wznowione. Lotnisko czekają intensywne godziny

Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Madera
Źródło: Google Earth
Na lotnisku Funchal na Maderze wylądowały pierwsze samoloty, jednak powrót do normalności może zająć nawet dwa dni. W nocy z piątku na sobotę w portugalską wyspę uderzył orkan Emilia, co sprawiło, że ponad 120 lotów, w tym około 10 połączeń z Polską zostało odwołanych.

Jak podał portal Madeira Island News, pierwsze samoloty z Porto i Lizbony już wylądowały i były przed czasem. Pozostałe loty są opóźnione. Ponieważ wiele z nich jest w drodze lotnisko w stolicy wyspy Funchal będzie bardzo zatłoczone, a powrót do normalności zajmie dzień lub dwa.

Serwis Flight Radar 24, w którym można obserwować loty w czasie rzeczywistym, pokazywał ok. godziny 10.20 samoloty przybywające z Lizbony oraz Hamburga.

Odwołane loty z Polski

Odwołane w sobotę połączenia z Polską dotyczyły lotów pomiędzy Maderą a Warszawą i Katowicami, w tym również rejsów czarterowych.

"Przed wylotem pasażerowie są proszeni o potwierdzenie u przewoźnika, czy lot dojdzie do skutku" – przekazała spółka ANA, której kierownictwo spodziewa się w ciągu niedzieli przywrócenia normalnego funkcjonowania lotniska w stolicy Regionu Autonomicznego Madery, Funchal.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko powstało "w oparciu o nierealne założenia". Prokuratura wszczęła śledztwo
Z kraju
alaska airlines samolot shutterstock_572950129
Pilot próbował wyłączyć silniki w trakcie lotu. Nowe nagranie
TVN24
Siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy Lotnisku Chopina
Jest decyzja w sprawie przestrzeni powietrznej nad granicą z Ukrainą i Białorusią
TVN24

Orkan na Maderze

Do sobotniego wieczora, jak oszacowały władze Madery, na wyspie doszło do ponad 320 interwencji służb obrony cywilnej, które uczestniczyły w usuwaniu skutków orkanu Emilia. Prawie 200 z nich dotyczyło usuwania blokujących drogi drzew, przewróconych przez gwałtowny wiatr o prędkości przekraczającej 118 km na godz.

Madera jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie. W minionym roku portugalską wyspę odwiedziło ponad 2 mln turystów, wśród nich około 140 tys. Polaków.

OGLĄDAJ: "Loża prasowa" w TVN24
tak banery dla macka_loza prasowa_19

"Loża prasowa" w TVN24
NA ŻYWO

tak banery dla macka_loza prasowa_19
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/lulu

Źródło: PAP, Madeira Island News

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Maderalotnisko
Zobacz także:
bialorus nawoz potas shutterstock_1799345113
Takie korzyści będzie miała Białoruś z umowy
Ze świata
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Przedostatnia taka niedziela w roku
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
To już siódme losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
Pieniądze
Viktor Orban
Orban o decyzji UE: to deklaracja wojny
Ze świata
shutterstock_2558150987
Bohaterowie Disneya w produkcjach sztucznej inteligencji. Kontrowersyjna umowa
Tech
GettyImages-2100335404
Głośny wyrok w świecie kryptowalut. "Pokoleniowe oszustwo"
Tech
Donald Trump
"Obaj są wspaniali". Trump ocenia kandydatów na szefów Fed
Ze świata
shutterstock_507108301
Nowy sposób podróżowania. "Nie tylko mama, tata i dzieci"
Turystyka
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Trump podpisał dekret. "Zwycięstwo firm technologicznych"
Tech
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
Ze świata
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta
Tech
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
Handel
shutterstock_2599014531
Oszukują system, robiąc miny. Duże kłopoty z zakazem
Ze świata
shutterstock_2690171729_1
"Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika". Chaos na kolei
shutterstock_203417077
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
paczka paczki pakowanie shutterstock_1849950634
Dodatkowa opłata za paczki z Chin. Jest decyzja
Ze świata
smartphone, smartfon, telefon
Skorzystała ogromna liczba Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"
Przemysław Kral
Kryptowaluty, weto i kontakty z prawicą. Prezes Zondacrypto komentuje
Tech
amsterdam holandia shutterstock_2580959153_1
Prawie 1,5 mln Polaków za granicą. Widać zmiany kierunku migracji
Ze świata
samochód, auto, eksploatacja auta, płyn do spryskiwaczy, płyn do wycieraczek
Aż 80 procent takich płynów nie spełnia norm. Na to warto uważać
Moto
Donald Tusk
Premier: nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko powstało "w oparciu o nierealne założenia". Prokuratura wszczęła śledztwo
Kadr z gry "Clair Obscur: Expedition 33", prod. Sandfall Interactive
Wybrano najlepszą grę 2025 roku
Ze świata
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"
Tech
2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Afera CPK. Podpisano akt notarialny
stambul korki ulica korek shutterstock_1404298688
Spędzają w korku prawie pięć dni w roku. Niechlubny lider
Moto
mleko shutterstock_730953745
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Jedna z ośmiu takich niedziel w roku

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica