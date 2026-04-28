Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne

|
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym
Źródło: TVN24
Szwedzki rząd ostrzegł we wtorek przed potencjalnym brakiem paliwa lotniczego. Wicepremierka i ministra energii Ebba Busch zaapelowała do obywateli, aby wziąć pod uwagę możliwe zakłócenia w transporcie podczas planowania wyjazdów wakacyjnych.

– Przy rezerwacji biletów lotniczych pamiętajcie, aby mieć margines czasu na ewentualny późniejszy powrót do domu, upewnijcie się, jak wygląda ubezpieczenie podróży – powiedziała Busch na konferencji prasowej.

Wicepremierka i ministra energii podała przykład lotnisk we Włoszech, gdzie już wystąpiły braki paliwa, co doprowadziło do anulowania przez linie lotnicze mniej priorytetowych połączeń.

Ostrzeżenie rządu

Szwedzki rząd stwierdził, że nie ma podobnego ryzyka braków w zaopatrzeniu w benzynę i olej napędowy. Krajowe rafinerie pozyskują surowiec z Morza Północnego.

Zanim zostanie podjęta decyzja o racjonowaniu paliw, rozważane są inne działania. Szwedzki Urząd ds. Energii wskazał, że mogą pojawić się apele o rezygnację z korzystania z samochodu na benzynę w niedzielę lub ograniczenie prędkości, aby zmniejszyć spalanie paliwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Łukasz Figielski

Premier Szwecji Ulf Kristersson zapewnił, że kraj jest w mniejszym stopniu zagrożony kryzysem, ponieważ posiada elektrownię jądrową oraz odnawialne źródła energii. – Jednocześnie mamy niskie zadłużenie, co daje nam możliwość interwencji – podkreślił.

Ponadto, pod koniec marca podjęto decyzję o obniżeniu podatku od benzyny i oleju napędowego, które będzie obowiązywać od 1 maja w Szwecji.

Problemy w Europie

Hiszpański minister turystyki Jordi Hereu zachęcił w poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "Expansion" do jak najszybszego kupowania biletów lotniczych w związku z możliwymi niedoborami paliwa lotniczego i podwyżką cen w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

16 kwietnia Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) zapowiedziała, że Europa ma zapasy paliwa lotniczego na "być może sześć tygodni". Europejskie linie lotnicze zapowiedziały podniesienie cen biletów i odwołanie niektórych lotów.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Art Service/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
SzwecjaPaliwowakacjeLinie lotnicze
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica