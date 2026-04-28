Turystyka Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne

Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

– Przy rezerwacji biletów lotniczych pamiętajcie, aby mieć margines czasu na ewentualny późniejszy powrót do domu, upewnijcie się, jak wygląda ubezpieczenie podróży – powiedziała Busch na konferencji prasowej.

Wicepremierka i ministra energii podała przykład lotnisk we Włoszech, gdzie już wystąpiły braki paliwa, co doprowadziło do anulowania przez linie lotnicze mniej priorytetowych połączeń.

Ostrzeżenie rządu

Szwedzki rząd stwierdził, że nie ma podobnego ryzyka braków w zaopatrzeniu w benzynę i olej napędowy. Krajowe rafinerie pozyskują surowiec z Morza Północnego.

Zanim zostanie podjęta decyzja o racjonowaniu paliw, rozważane są inne działania. Szwedzki Urząd ds. Energii wskazał, że mogą pojawić się apele o rezygnację z korzystania z samochodu na benzynę w niedzielę lub ograniczenie prędkości, aby zmniejszyć spalanie paliwa.

Premier Szwecji Ulf Kristersson zapewnił, że kraj jest w mniejszym stopniu zagrożony kryzysem, ponieważ posiada elektrownię jądrową oraz odnawialne źródła energii. – Jednocześnie mamy niskie zadłużenie, co daje nam możliwość interwencji – podkreślił.

Ponadto, pod koniec marca podjęto decyzję o obniżeniu podatku od benzyny i oleju napędowego, które będzie obowiązywać od 1 maja w Szwecji.

Problemy w Europie

Hiszpański minister turystyki Jordi Hereu zachęcił w poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "Expansion" do jak najszybszego kupowania biletów lotniczych w związku z możliwymi niedoborami paliwa lotniczego i podwyżką cen w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

16 kwietnia Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) zapowiedziała, że Europa ma zapasy paliwa lotniczego na "być może sześć tygodni". Europejskie linie lotnicze zapowiedziały podniesienie cen biletów i odwołanie niektórych lotów.

