Tech

Przełomowe partnerstwo USA. Stawką tysiące chipów AI

Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Mają silne relacje z Waszyngtonem, jaki i z Moskwą. Oczy całego świata skierowane na Arabię Saudyjską
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Stany Zjednoczone zezwoliły na eksport chipów sztucznej inteligencji do dwóch wielkich firm technologicznych z Państw Zatoki. Wartość półprzewodników, które zostaną sprzedane, wyceniana jest na 1 miliard dolarów. To kolejny przejaw zacieśniania więzi przez pierwszą gospodarkę świata z mocarstwami z regionu Bliskiego Wschodu - przekazała stacja CNBC.

Zatwierdzenie eksportu nastąpiło po wizycie w Waszyngtonie saudyjskiego następcy tronu księcia Mohammada bin Salmana. W trakcie spotkania królestwo Arabii Saudyjskiej zobowiązało się zainwestować w Stanach Zjednoczonych 1 bilion dolarów. Stawka została podniesiona w stosunku do maja, kiedy w trakcie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa, uzgodniono ich wartość na poziomie 600 mld dolarów.

Sprzedaż 35 tys. chipów AI

USA zezwoliły na sprzedaż zaawansowanych chipów produkcji Nvidii saudyjskiej firmie HUMAIN oraz emirackiej G42. Obie spółki działają w branży sztucznej inteligencji i zyskały prawo do nabycia do 35 tys. półprzewodników o szacunkowej wartości 1 mld dolarów.

Decyzja Stanów Zjednoczonych wyraża zmianę stanowiska mocarstwa, które wcześniej wzbraniało się przed bezpośrednim eksportem wysoko zaawansowanych technologii do Zatoki Perskiej. Chodziło konkretnie o tamtejsze firmy w branży AI, które są wspierane przez miejscowe rządy. Wobec tego została wprowadzona kontrola eksportu, która miała zapobiec przedostawaniu się amerykańskich produktów technologicznych - w szczególności chipów - do Chin. Poprzednik Trumpa, Joe Biden, tuż przed ustąpieniem ze stanowiska w styczniu tego roku, zatwierdził ostatnią serię ograniczeń eksportowych wymierzoną m.in. w Nvidię.

Elon Musk
Musk ogłasza nowe plany. To będzie jeden z największych takich projektów na świecie
Melania Trump pojawiła się na uroczystości w zielonej sukni bez ramiączek
Melania pojawiła się w wyjątkowej sukni. Ukryte przesłanie? Spójrzcie na kolor
TVN24
shutterstock_2688189263
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Rynki

Departament Handlu promuje dominację USA w sferze AI

Donald Trump prowadzi odmienną politykę.

"Celem jest rozszerzenie zasięgu zaawansowanej technologii, by promować dominację Ameryki w dziedzinie sztucznej inteligencji i globalnego przywództwa technologicznego" - przekazał amerykański Departament Handlu w oświadczeniu opublikowanym w środę.

Departament Handlu zatwierdził eksport chipów pod warunkiem, że arabskie przedsiębiorstwa zgodzą się na "rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i sprawozdawczości" nadzorowane przez amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa.

HUMAIN i G42 - technologiczni tytani Zatoki

Saudyjska firma HUMAIN zajmująca się sztuczną inteligencją jest wspierana przez państwowy fundusz inwestycyjny. Podpisała umowy partnerskie z takimi spółkami technologicznymi, jak Adobe, Qualcomm, AMD, Cisco, GlobalAI, Groq, Luma i xAI. Do ich zawarcia doszło w trakcie forum inwestycyjnego USA-Arabia Saudyjska, które odbyło się w tym tygodniu w Waszyngtonie. HUMAIN będzie współpracować również z xAI Elona Muska przy budowie centrum danych o mocy 500 megawatów w królestwie.

- W ciągu całego 2026 roku chcemy zbudować infrastrukturę odpowiadającą tej, którą Arabia Saudyjska stworzyła przez ostatnie 20 lat - oświadczył Tarik Amin, szef spółki.

Firma ma ambicje stać się trzecim co do wielkości globalnym centrum sztucznej inteligencji po USA i Chinach, jak przekazała CNBC.

G42 z kolei jest firmą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Abu Zabi. Jej prezesem jest Tahnun bin Zajjid an-Nahan, który pochodzi z rodziny panującej w kraju. Spółka koncentruje się na rozwoju AI w różnych sferach, łącznie z administracją państwową oraz przemysłem naftowym i gazowym. Pod koniec maja tego roku ogłosiła partnerstwo z OpenAI, Oracle, NVIDIA, SoftBank Group i Cisco w celu budowy Stargate UAE - gigantycznej infrastruktury obliczeniowej o mocy 1 gigawata w Abu Zabi.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

USAArabia SaudyjskaZjednoczone Emiraty ArabskieAISztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica