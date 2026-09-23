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Polacy obawiają się utraty miejsc pracy przez sztuczną inteligencję. Wyniki sondażu

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Warszawa ludzie ulice shutterstock_2725086403
Rynek pracy. Coraz mniej wolnych wakatów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: trabantos/Shutterstock
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Większość Polaków uważa, że rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do zmniejszenia liczby miejsc pracy - wynika z badania Pew Research Center opisanego przez "Rzeczpospolitą". W ciągu roku wzrósł odsetek osób, które wobec AI odczuwają przede wszystkim niepokój. Zmiana jest widoczna także wśród młodych.

59 proc. Polaków obawia się spadku zatrudnienia w związku z rozwojem modeli sztucznej inteligencji - wynika z badania. Mediana dla wszystkich państw objętych sondażem wyniosła 46 proc.

Pozytywnych zmian w postaci wzrostu liczby miejsc pracy oczekuje tylko 2 proc. Polaków, a 25 proc. uważa, że liczba etatów się nie zmieni.

Badanie Pew Research Center przeprowadzono w pierwszej połowie 2026 roku wśród ponad 42 tys. osób z 37 krajów.

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Niepokój wobec AI rośnie także wśród młodych

Odsetek Polaków, którzy wobec AI odczuwają przede wszystkim niepokój, wzrósł w ciągu roku z 37 do 45 proc. Udział osób nastawionych do tej technologii z entuzjazmem spadł z 15 do 10 proc.

Wśród osób w wieku od 18 do 34 lat odsetek obawiających się skutków rozwoju AI wzrósł z 24 do 37 proc. Jednocześnie 60 proc. badanych w tej grupie deklaruje dużą wiedzę o AI.

Wśród osób po 50. roku życia wysoką znajomość nowej technologii deklaruje 25 proc.

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Sztuczna inteligencja a różnice majątkowe

Pogłębienia różnic majątkowych w związku z rozwojem AI spodziewa się 38 proc. Polaków. Ich zmniejszenia oczekuje 2 proc. badanych.

"Rzeczpospolita" domniemywa, że Polska, jako ważny ośrodek usług wspólnych, IT i outsourcingu, jest szczególnie narażona na automatyzację pracy umysłowej. To ocena dziennika. Przytoczone wyniki sondażu pokazują oczekiwania badanych, a nie prognozę zmian zatrudnienia.

Źródło: PAP
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Tagi:
Rynek pracySztuczna inteligencjaAIPolska
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