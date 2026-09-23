Polacy obawiają się utraty miejsc pracy przez sztuczną inteligencję. Wyniki sondażu
59 proc. Polaków obawia się spadku zatrudnienia w związku z rozwojem modeli sztucznej inteligencji - wynika z badania. Mediana dla wszystkich państw objętych sondażem wyniosła 46 proc.
Pozytywnych zmian w postaci wzrostu liczby miejsc pracy oczekuje tylko 2 proc. Polaków, a 25 proc. uważa, że liczba etatów się nie zmieni.
Badanie Pew Research Center przeprowadzono w pierwszej połowie 2026 roku wśród ponad 42 tys. osób z 37 krajów.
Niepokój wobec AI rośnie także wśród młodych
Odsetek Polaków, którzy wobec AI odczuwają przede wszystkim niepokój, wzrósł w ciągu roku z 37 do 45 proc. Udział osób nastawionych do tej technologii z entuzjazmem spadł z 15 do 10 proc.
Wśród osób w wieku od 18 do 34 lat odsetek obawiających się skutków rozwoju AI wzrósł z 24 do 37 proc. Jednocześnie 60 proc. badanych w tej grupie deklaruje dużą wiedzę o AI.
Wśród osób po 50. roku życia wysoką znajomość nowej technologii deklaruje 25 proc.
Sztuczna inteligencja a różnice majątkowe
Pogłębienia różnic majątkowych w związku z rozwojem AI spodziewa się 38 proc. Polaków. Ich zmniejszenia oczekuje 2 proc. badanych.
"Rzeczpospolita" domniemywa, że Polska, jako ważny ośrodek usług wspólnych, IT i outsourcingu, jest szczególnie narażona na automatyzację pracy umysłowej. To ocena dziennika. Przytoczone wyniki sondażu pokazują oczekiwania badanych, a nie prognozę zmian zatrudnienia.