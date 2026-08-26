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USA. Atak hakerski na NASA, Fed, Senat

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: MikeDotta/Shutterstock
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Udaremniono operację chińskich hakerów, którzy włamali się do amerykańskich instytucji, w tym Departamentu Sprawiedliwości i ważnych agencji rządowych - podał rząd USA.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że przejął domeny używane przez dwie platformy hakerskie - o nazwie "QScan" i "QTRouter". Miały one być wykorzystywane do przeprowadzenia ataku - napisała agencja Reuters.

USA o ataku hakerów

Według władz USA hakerzy włamali się do sieci amerykańskich instytucji, w tym Departamentu Sprawiedliwości, NASA, Rezerwy Federalnej (Fed) oraz Senatu USA. Wskazano również m.in.: Departament Energii, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) oraz kilka firm z USA i Korei Południowej - wymienił Reuters.

Dodał, że ambasada Chin w Waszyngtonie nie odpowiedziała na prośbę o komentarz. Chiny regularnie odrzucają oskarżenia o sponsorowanie cyberataków.

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Atak na krytyczną infrastrukturę

Departament Sprawiedliwości poinformował, że platformy były prowadzone przez chińską firmę Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, której klientami byli m.in. chińska cywilna agencja wywiadowcza, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego oraz jego wojsko, Ludowa Armia Wyzwolenia.

Reutersowi nie udało skontaktować się z firmą Nanjing Xinjiuwei.

Według śledczych infrastruktura grupy była wykorzystywana do ataków na krytyczną infrastrukturę i inne wrażliwe sieci na świecie co najmniej od 2018 roku.

- W ciągu ostatniej dekady wystrzeliła liczba firm oferujących niszowe usługi ofensywne - stwierdziła Dakota Cary, analityczka z branży cyberbezpieczeństwa w platformie SentinelOne.

Źródło: Reuters
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Tagi:
ChinyUSACyberatakCyberbezpieczeństwo
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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