Tech Model AI włamał się do serwerów. "Bezprecedensowy incydent cybernetyczny" Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: Tada Images/Shutterstock

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OpenAI poinformowała, że do incydentu doszło podczas testowania możliwości niektórych najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Próby były prowadzone w kontrolowanym i - jak określiła firma - "bardzo odizolowanym środowisku".

Programowi udało się jednak przekroczyć wyznaczone granice, uzyskać dostęp do internetu, a następnie włamać się do serwerów platformy Hugging Face. Model próbował w ten sposób zrealizować cel określony na potrzeby testu.

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"Bezprecedensowy incydent cybernetyczny"

OpenAI określiła zdarzenie jako "bezprecedensowy incydent cybernetyczny, wymagający wykorzystania najnowocześniejszych zdolności cybernetycznych". Firma poinformowała jednocześnie, że wzmacnia stosowane zabezpieczenia.

Firma Hugging Face już w ubiegłym tygodniu przekazała, że jej infrastruktura została zaatakowana. Platforma służąca między innymi do hostowania dużych modeli językowych i zbiorów danych open source oceniła, że zdarzenie "różniło się od wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej".

Jak wyjaśniła firma, atak "był napędzany od początku do końca przez autonomiczny system agentów AI".

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Współzałożyciel Hugging Face komentuje

Współzałożyciel Hugging Face Clement Delangue napisał na platformie X, że firma podejrzewała, iż atak "mógł pochodzić z pionierskiego laboratorium, biorąc pod uwagę zaawansowanie agenta".

"Okazuje się, że tak było!" - dodał. Jak podkreślił, "to niesamowite, że wszystko to wydarzyło się autonomicznie".

Reuters zwrócił uwagę, że ujawnienie przez OpenAI odpowiedzialności jej modeli za naruszenie bezpieczeństwa może nasilić obawy dotyczące możliwości i zagrożeń związanych z najbardziej zaawansowanymi systemami sztucznej inteligencji.

"Modele nadrabiają zaległości"

Matt Suiche, inżynier w firmie Tolmo zajmującej się cyberbezpieczeństwem opartym na sztucznej inteligencji, ocenił, że systemy AI są obecnie równie skuteczne, jak elitarni cyberoperatorzy.

"Modele pionierskie nadrabiają zaległości względem najbardziej zaawansowanych atakujących" - powiedział Suiche.

Ekspert ostrzegł, że naruszenia bezpieczeństwa opisane przez OpenAI można było przeprowadzić również przy wykorzystaniu technologii dostępnej poza najbardziej zaawansowanymi laboratoriami badawczymi.

"To właśnie widzieliśmy już u nas. Nie musimy nawet korzystać z najnowszych modeli" - stwierdził.