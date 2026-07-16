Tysiące oburzonych klientów. "Symboliczny koniec ery"
"Wyobraźcie sobie sytuację, że kupujecie samochód. Nie leasingujecie, nie wypożyczacie - kupujecie, w pełni go opłaciliście. Korzystacie przez rok, dwa, pięć, aż w pewnym momencie, kiedy wsiadacie i jedziecie do pracy, nagle przed wami staje jakiś facet i mówi: Przykro mi, nie wspieramy już tego modelu auta. (…) Chore, prawda? A jednak w przypadku branży gier jest to całkowicie normalne".
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie zmiany wprowadza Sony w sprzedaży gier.
Jakie konsekwencje dla klientów niesie przejście wyłącznie na dystrybucję cyfrową.
Jakie inicjatywy społeczne powstały w odpowiedzi na wycofywanie fizycznych nośników.
Jakie są różnice prawne między zakupem gry na płycie a w wersji cyfrowej.
Jakie wyzwania stoją przed rynkiem cyfrowej dystrybucji treści.