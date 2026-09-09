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Służby USA ostrzegają. "Agresywne działania" chińskich firm

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Szanghaj, Chiny
Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI
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Amerykańskie agencje wydały oświadczenie, w którym ostrzegają przed działaniami firm z Chin. Według służb USA chińskie przedsiębiorstwa kopiują rozwiązania konkurentów znacznie niższym kosztem.

Amerykańskie służby - Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), Federalne Biuro Śledcze (FBI) oraz Agencja Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) - opisały działania przedsiębiorstw z Chin.

Amerykańskie służby ostrzegają

"Chińskie firmy zajmujące się sztuczną inteligencją prowadzą agresywne działania destylacyjne na skalę przemysłową, systematycznie wydobywając ograniczone, zastrzeżone funkcjonalności i możliwości amerykańskich modeli AI w celu szkolenia własnych" - napisano w oświadczeniu.

Destylacja polega na masowym zadawaniu pytań większemu modelowi i wykorzystywaniu jego odpowiedzi do szkolenia mniejszego systemu. Dzięki temu firma może odtworzyć część możliwości bardziej zaawansowanego modelu, nie ponosząc porównywalnych kosztów jego stworzenia.

Zdaniem amerykańskich służb taka praktyka może ograniczać przewagę technologiczną Stanów Zjednoczonych.

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Ryzyko cyberataków

NSA, FBI i CISA oceniły, że rozwój chińskich modeli może mieć konsekwencje wykraczające poza rywalizację gospodarczą.

Postępy chińskich modeli sztucznej inteligencji zwiększają potencjał militarny i zdolność do przeprowadzania cyberataków, co może być wykorzystane przeciwko Stanom Zjednoczonym i naszym sojusznikom - przekazały służby.

Według oświadczenia sprawa dotyczy między innymi systemów wykorzystywanych przez przemysł zbrojeniowy, Pentagon i inne służby. Agencje wezwały firmy z branży AI do koordynowania działań przeciwko praktykom przypisywanym chińskim podmiotom.

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Wcześniejsze zarzuty

Podobne zarzuty pojawiały się już wcześniej. OpenAI, twórca ChatGPT, oskarżał o destylację chińską firmę DeepSeek.

Anthropic, który stworzył model Claude, twierdził natomiast, że podobne działania prowadziły między innymi Alibaba i Moonshot AI.

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Spór o prawa autorskie

Destylacji zwykle zabraniają regulaminy dostępu do modeli AI. Nie ma jednak zgody co do tego, czy takie działanie narusza prawo lub prawa autorskie.

Krytycy firm rozwijających sztuczną inteligencję zwracają uwagę, że one same miały budować swoje modele z wykorzystaniem cudzych treści i własności intelektualnej. Zarzucają im przy tym naruszanie praw należących do innych osób i podmiotów.

Źródło: PAP
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaUSAChinyTechnologia
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