Tech Miliardy euro na europejską AI. Konkurencja dla Chin i USA Oprac. Jan Sowa |

Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska Źródło wideo: TVN24, CNN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Mistral poinformował we wtorek o pozyskaniu 3 mld euro. Wśród inwestorów znalazł się między innymi koreański Samsung ale także wspierany przez Unię Europejską fundusz Scaleup Europe Fund, zarządzany przez szwedzkie i francuskie podmioty zajmujące się inwestycjami w nowe technologie.

W ciągu roku wycena francuskiej firmy niemal się podwoiła. Po poprzedniej rundzie finansowania, której przewodził holenderski producent maszyn do produkcji chipów ASML, wynosiła 11,7 miliarda euro.

Mistral chce być europejską alternatywą dla OpenAI i Anthropic. Współpracuje z przedsiębiorstwami, tworząc narzędzia AI dostosowane do ich potrzeb i wykorzystywane w codziennej działalności.

Firma wdraża już sztuczną inteligencję w procesach produkcyjnych w ASML. Jej szef Arthur Mensch zapowiedział w rozmowie z CNBC, że współpraca z Samsungiem będzie dotyczyć podobnych zastosowań.

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Własne centra danych i nowe modele AI

Pozyskane pieniądze mają sfinansować rozbudowę infrastruktury, w tym własnych centrów danych, a także wynajem mocy obliczeniowej.

- Docelowo planujemy korzystać wyłącznie z mocy obliczeniowej naszej własnej infrastruktury - powiedział Mensch w CNBC.

Szef Mistrala zapowiedział też, że firma będzie trenować większe i szybsze modele. Wcześniej prognozował, że jej powtarzalne przychody w ujęciu rocznym przekroczą w tym roku miliard dolarów. Teraz spodziewa się wyższego wyniku, jeśli utrzymają się obecne tendencje. Nie podał jednak nowej prognozy.

- Jesteśmy przekonani, że pozyskiwane dziś finansowanie przyspiesza nasz rozwój i umożliwia dalszy wzrost w 2027 roku - dodał.

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Mistral stawia na modele z otwartymi wagami

Francuska firma rozwija modele AI z otwartymi wagami, co, w dużym uproszczeniu, zwiększa ich elastyczność w dostosowywaniu do potrzeb każdego z klientów. To podejście odmienne od zamkniętych systemów OpenAI i Anthropic. W tym segmencie Mistral mierzy się jednak z silną konkurencją chińskich firm.

Mensch zapowiedział, że nowe modele Mistrala pojawią się wkrótce i będą konkurencyjne. Odniósł się także do współpracy z chińskimi podmiotami z branży. Mensch przekonywał, że chińskie laboratoria AI nie współpracują bezpośrednio z klientami biznesowymi poza Chinami choć, w niektórych przypadkach, chińskie modele można uruchamiać na infrastrukturze Mistrala.

Europejska sztuczna inteligencja i niezależność technologiczna

Mensch wskazywał także na niepewność dotyczącą dalszego rozwoju chińskich modeli. Jego zdaniem europejskie przedsiębiorstwa nie mają pewności, czy ich twórcy będą je aktualizować przez kolejne lata ani czy modeli nie obejmą ograniczenia eksportowe.

Szef Mistrala argumentował, że samodzielne trenowanie modeli pozwala firmie zagwarantować klientom dostęp do lepszych narzędzi w przyszłości.

Mistral przedstawia się jako alternatywa dla dostawców zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Chin. W ten sposób odpowiada na rosnące zainteresowanie niezależnością w dziedzinie AI, czyli większą kontrolą nad technologią i infrastrukturą potrzebną do jej działania.