Tech

Brzoska: ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens

Zespół stworzył Rafał Brzoska
Ostrzeżenie przed deepfake'ami
Źródło: TVN24
Ktoś musi wygrać z amerykańskim koncernem Meta w sprawie deepfejkowych reklam, inaczej dajemy milczące przyzwolenie na łamanie prawa – stwierdził w rozmowie z "Pulsem Biznesu" prezes InPostu Rafał Brzoska.

Jak podkreślił biznesmen, jego celem jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia, które otworzy drogę innym poszkodowanym przez fałszywe reklamy w internecie.

- Ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens, za którym pójdą inni – zaznaczył.

Rafał Brzoska o problemie deepfejków

Brzoska przypomniał, że sąd nakazał Mecie zablokowanie deepfejków z wizerunkiem jego i jego żony. Mimo to, jak dodał, fałszywe materiały nadal się pojawiają.

Przedsiębiorca zwrócił uwagę, że problem dotyczy wielu znanych osób w Polsce i na świecie. Jego zdaniem brak skutecznych sankcji finansowych wobec platform społecznościowych sprawia, że internet jest "zasypywany fejkowymi reklamami".

- Uważam też, że nagłośnienie tego problemu sprawi, że odpowiedni organ w Europie zobowiąże Metę do przestrzegania prawa pod groźbą gigantycznych kar. Sprawa jest do załatwienia na drodze prawnej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi. Dzisiaj brak nieuchronności, zwłaszcza dotkliwych kar finansowych, powoduje, że media społecznościowe są zasypywane fejkowymi reklamami - twierdzi Brzoska.

Zuber
Nagrali album bez muzyki. Brytyjscy artyści protestują przeciwko zmianom w prawie korzystnym dla AI
FAKTY
shutterstock_2539242453
"Niemal jak broń nuklearna". Polska w drugiej lidze
Ziolkowska
Jak rzeczywistość wirtualna i AI wpłyną na rynek pracy? "Będzie cała masa nowych zawodów"
Dominika Ziółkowska

Oszustwo z użyciem wizerunku Jolanty Kwaśniewskiej

W ostatnim czasie w internecie pojawiły się fałszywe reklamy z wizerunkiem Jolanty Kwaśniewskiej.

- Zadzwoniła do mnie przerażona moja Oleńka (córka - red.), że otrzymała telefon od starszej kobiety, która straciła duże pieniądze, myśląc, że ta reklama jest prawdziwa - opowiada była pierwsza dama w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl.

- Fałszywy materiał krążył na Facebooku. Zgłosiliśmy sprawę, jednak nasze doświadczenia pokazują, że portal zwykle reaguje obojętnie. Najczęściej nie odpowiada lub nie dostrzega problemu. Z tego, co wiem, materiał został ostatecznie usunięty, ale oficjalnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy - wyjaśniał Artur Stefaniak, szef biura prasowego fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier". 

- Niestety, czujemy się bezradni wobec bierności platform społecznościowych. To nie pierwszy przypadek, z którym mamy do czynienia. Podobna sytuacja dotyczyła też prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Takie materiały wprowadzają w błąd, a skutecznych narzędzi walki z tym zjawiskiem wciąż brakuje - stwierdził w rozmowie z tvn24.pl. 

Jolanta Kwaśniewska zgłosiła sprawę na policję i zdecydowała się podjąć kroki prawne. - Nie zostawimy tak tego strasznego oszustwa. Nie pozostaniemy również bierni w tej sytuacji. Myślę, że działanie jest tu szczególnie istotne, gdyż w ten sposób możemy pokazać, że mamy narzędzia do walki z tymi oszustwami - zapowiedziała.

