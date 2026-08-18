Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie
"Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób czy instytucji. Zespół CSIRT KNF zgłosił w lipcu 1699 fałszywych reklam i 17617 niebezpiecznych domen, które związane były z fałszywymi inwestycjami" - przekazał zespół na platformie X.
Oszuści podszywają się pod instytucje
CSIRT KNF przedstawił również przykłady fałszywych reklam inwestycyjnych. Cyberprzestępcy podszywali się w nich m.in. pod Komisję Nadzoru Finansowego oraz firmę XTB. Zespół zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie paść ofiarą oszustwa i nie stracić pieniędzy.
Zespół CSIRT KNF został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku finansowego uznanych za Operatorów Usług Kluczowych. Wspiera ich w reagowaniu na poważne incydenty, a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń.