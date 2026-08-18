Tech Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Adam Haertle o wycieku danych z platformy MyDr Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób czy instytucji. Zespół CSIRT KNF zgłosił w lipcu 1699 fałszywych reklam i 17617 niebezpiecznych domen, które związane były z fałszywymi inwestycjami" - przekazał zespół na platformie X.

Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób czy instytucji.



Zespół @CSIRT_KNF zgłosił w lipcu 1699 fałszywych reklam i 17617 niebezpiecznych domen, które związane były z fałszywymi… pic.twitter.com/YxBV1A1gCb — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) August 18, 2026 Rozwiń

Oszuści podszywają się pod instytucje

CSIRT KNF przedstawił również przykłady fałszywych reklam inwestycyjnych. Cyberprzestępcy podszywali się w nich m.in. pod Komisję Nadzoru Finansowego oraz firmę XTB. Zespół zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie paść ofiarą oszustwa i nie stracić pieniędzy.

Zespół CSIRT KNF został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku finansowego uznanych za Operatorów Usług Kluczowych. Wspiera ich w reagowaniu na poważne incydenty, a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń.