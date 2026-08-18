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Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie

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Adam Haertle o wycieku danych z platformy MyDr
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Niemal 1700 fałszywych reklam oraz ponad 17,6 tysięcy niebezpiecznych domen związanych z oszustwami inwestycyjnymi zgłosił w lipcu Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) - podała we wtorek instytucja.

"Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób czy instytucji. Zespół CSIRT KNF zgłosił w lipcu 1699 fałszywych reklam i 17617 niebezpiecznych domen, które związane były z fałszywymi inwestycjami" - przekazał zespół na platformie X.

Oszuści podszywają się pod instytucje

CSIRT KNF przedstawił również przykłady fałszywych reklam inwestycyjnych. Cyberprzestępcy podszywali się w nich m.in. pod Komisję Nadzoru Finansowego oraz firmę XTB. Zespół zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie paść ofiarą oszustwa i nie stracić pieniędzy.

Zespół CSIRT KNF został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku finansowego uznanych za Operatorów Usług Kluczowych. Wspiera ich w reagowaniu na poważne incydenty, a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń.

Źródło: PAP
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Tagi:
CSIRT KNFCyberbezpieczeństwo
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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