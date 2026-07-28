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Oto nowa najcenniejsza firma świata

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Tim Cook
Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone'a 17 (wideo archiwalne)
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO
Apple po raz pierwszy od kwietnia 2025 roku zakończył sesję jako najcenniejsza firma świata. Kapitalizacja firmy sięgnęła 4,95 biliona dolarów - podał portal stacji CNBC.

Akcje Apple wzrosły w poniedziałek o 1 procent, dzięki czemu wartość rynkowa producenta iPhone'ów osiągnęła 4,95 biliona dolarów.

Tym samym spółka wyprzedziła Nvidię, której kapitalizacja spadła do 4,77 biliona dolarów. Notowania producenta układów scalonych straciły 5 procent. Spadki objęły również inne firmy związane z chipami wykorzystywanymi w sztucznej inteligencji. Inwestorzy obawiają się wysokich kosztów rozbudowy infrastruktury potrzebnej do rozwoju AI.

Nvidia była najcenniejszą firmą świata od czerwca 2025 roku, gdy odebrała pierwsze miejsce Microsoftowi. W październiku jej kapitalizacja na krótko przekroczyła 5 bilionów dolarów.

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Apple wygrywa ostrożnym podejściem do AI

Od początku 2026 roku akcje Nvidii zyskały 4 procent, podczas gdy notowania Apple wzrosły o 24 procent. Inwestorzy pozytywnie ocenili ostrożność producenta iPhone'ów w ponoszeniu wysokich nakładów na sztuczną inteligencję. Firma woli wynajmować moce obliczeniowe, zamiast samodzielnie budować kosztowną infrastrukturę.

Sprzedaż Nvidii już trzeci rok rośnie w szybkim tempie dzięki boomowi na AI. Część inwestorów przenosi jednak uwagę z procesorów graficznych na pamięci oraz inne elementy infrastruktury centrów danych. Na tym trendzie korzystają między innymi Micron Technology, SK Hynix i Sandisk.

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Rynek czeka na wyniki Apple

Apple przedstawi w czwartek wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego. Oczekuje się, że firma po raz pierwszy pokaże finansowe skutki globalnego niedoboru układów pamięci, napędzanego przez rozwój sztucznej inteligencji.

Problemy z dostępnością podzespołów zmusiły Apple do podniesienia w czerwcu cen komputerów Mac oraz tabletów iPad.

Źródło: CNBC
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Tagi:
TechnologiaAppleNvidia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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