Tech Oto nowa najcenniejsza firma świata Oprac. Jan Sowa |

Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone'a 17 (wideo archiwalne) Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

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Akcje Apple wzrosły w poniedziałek o 1 procent, dzięki czemu wartość rynkowa producenta iPhone'ów osiągnęła 4,95 biliona dolarów.

Tym samym spółka wyprzedziła Nvidię, której kapitalizacja spadła do 4,77 biliona dolarów. Notowania producenta układów scalonych straciły 5 procent. Spadki objęły również inne firmy związane z chipami wykorzystywanymi w sztucznej inteligencji. Inwestorzy obawiają się wysokich kosztów rozbudowy infrastruktury potrzebnej do rozwoju AI.

Nvidia była najcenniejszą firmą świata od czerwca 2025 roku, gdy odebrała pierwsze miejsce Microsoftowi. W październiku jej kapitalizacja na krótko przekroczyła 5 bilionów dolarów.

Dowiedz się więcej: OpenAI z planami rozwoju. Możliwe miliony od Nvidii

Apple wygrywa ostrożnym podejściem do AI

Od początku 2026 roku akcje Nvidii zyskały 4 procent, podczas gdy notowania Apple wzrosły o 24 procent. Inwestorzy pozytywnie ocenili ostrożność producenta iPhone'ów w ponoszeniu wysokich nakładów na sztuczną inteligencję. Firma woli wynajmować moce obliczeniowe, zamiast samodzielnie budować kosztowną infrastrukturę.

Sprzedaż Nvidii już trzeci rok rośnie w szybkim tempie dzięki boomowi na AI. Część inwestorów przenosi jednak uwagę z procesorów graficznych na pamięci oraz inne elementy infrastruktury centrów danych. Na tym trendzie korzystają między innymi Micron Technology, SK Hynix i Sandisk.

Dowiedz się więcej: Umowa na 950 miliardów dolarów. Plan na dominację w AI

Rynek czeka na wyniki Apple

Apple przedstawi w czwartek wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego. Oczekuje się, że firma po raz pierwszy pokaże finansowe skutki globalnego niedoboru układów pamięci, napędzanego przez rozwój sztucznej inteligencji.

Problemy z dostępnością podzespołów zmusiły Apple do podniesienia w czerwcu cen komputerów Mac oraz tabletów iPad.