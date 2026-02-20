Wielkie firmy łączą siły. Potężna inwestycja

Szczyt AI w Indiach. Uniwersytet poproszony o opuszczenie wydarzenia przez kontrowersje związane z psem-robotem Źródło: Reuters

OpenAI chce pozyskać ponad 100 miliardów dolarów. Byłaby to jedna z największych prywatnych zbiórek kapitału w historii. Wycena twórcy ChatGPT sięgnęłaby około 830 miliardów dolarów.

Transakcja podkreśla coraz silniejsze powiązania między największymi firmami technologicznymi, które rywalizują o budowę zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji. Dostawcy chipów, operatorzy chmur obliczeniowych i twórcy modeli AI zacieśniają współpracę finansową i strategiczną.

Zmiana wcześniejszych ustaleń

Nowa inwestycja ma zastąpić zobowiązanie ogłoszone we wrześniu, zgodnie z którym Nvidia miała zainwestować do 100 miliardów dolarów, aby wesprzeć wykorzystanie jej chipów przez OpenAI w centrach danych - podał w czwartek "Financial Times".

Przedstawiciele Nvidii odmówili komentarza w odpowiedzi na pytania Reutersa.

Wcześniej producent chipów planował zainwestować początkowo 10 miliardów dolarów po zawarciu ostatecznej umowy na zakup przez OpenAI systemów Nvidii - informował Reuters we wrześniu. Ostateczne porozumienie zajęło jednak znacznie więcej czasu, niż obie strony się spodziewały - przekazało źródło w czwartek.

Kapitał wróci do dostawcy chipów

Według osoby zaznajomionej ze sprawą OpenAI zamierza przeznaczyć znaczną część nowego kapitału na zakup chipów Nvidii, które napędzają szkolenie i wdrażanie jej modeli sztucznej inteligencji.

Rozmówca zastrzegł, że nie jest upoważniony do publicznego wypowiadania się na ten temat.

Opracował Jan Sowa /kris