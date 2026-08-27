Tech Nvidia na zakupach, kurs rośnie. "Naprawdę ogromny potencjał" Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Hairem / Shutterstock.com

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Reuters podkreślił, że ani producent układów scalonych, ani Hugging Face - firma z siedzibą w Nowym Jorku, która udostępnia wielkoskalowe modele językowe i zbiory danych typu open source - nie odniosły się jeszcze do tych doniesień.

Nvidia chce Hugging Face

Agencja przypomniała, że w 2023 r. Nvidia była jednym z inwestorów, obok Salesforce i należącego do Alphabetu Google'a, którzy wsparli Hugging Face w rundzie finansowania o wartości 235 mln dolarów. Spółkę wyceniono wówczas na 4,5 mld dolarów.

W styczniu br. dziennik "Financial Times" napisał, że w ubiegłym roku Hugging Face odrzuciło ofertę inwestycyjną Nvidii, która miała opiewać na 500 mln dolarów i zakładała wycenę firmy na poziomie 7 mld dolarów.

Kurs w górę

W czwartek akcje firmy Nvidia poszły w górę po tym, jak prognoza przychodów tego giganta branży półprzewodników uspokoiła inwestorów co do tego, że popyt na rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji pozostanie wysoki.

W obrocie przed otwarciem giełdy akcje spółki zyskały 7,2 proc. - podał portal stacji CNBC.

- Akcje Nvidii mają ogromny, naprawdę ogromny potencjał wzrostu - stwierdził Siddy Jobe z Exponential Technologies Fund w Econopolis Wealth Management.

Nvidia rośnie

W środę Nvidia prognozowała wzrost przychodów o 70 proc. w nadchodzącym roku fiskalnym, co podkreśla niesłabnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową wykorzystywaną w sztucznej inteligencji. Spółka poinformowała również, że przeznaczyła 18 mld dolarów na inwestycje kapitałowe w pozostałej części roku fiskalnego 2027.

Układy scalone Nvidii są wykorzystywane do budowy i obsługi najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Firma coraz częściej zapewnia też wsparcie, które umożliwia finansowanie i budowę nowych centrów danych AI.