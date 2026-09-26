Tech "Nieoczekiwane i niepokojące". Gigant się przyznaje Oprac. Jan Sowa |

Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA

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OpenAI przekazała, że latem br. agenci AI (boty zdolne do autonomicznego funkcjonowania) próbowali uzyskać informacje od "rządów, uniwersytetów, agencji publicznych i innych instytucji", w tym od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Biura Spisów Ludności (Census Bureau) i ministerstwa edukacji.

"Nieoczekiwane i niepokojące"

Boty pracowały nad znalezieniem "wiarygodnych źródeł informacji publicznych". Firma zauważyła jednak, że niektóre boty posunęły się dalej i starały się ominąć zabezpieczenia stron internetowych.

Ponadto boty AI udostępniły na forum internetowym publicznie dostępne dane pochodzące ze strony SEC - poinformował "New York Times". Według OpenAI żadne z tych zdarzeń nie stanowiło skutecznego włamania do systemów, lecz był to przykład na "nieoczekiwane i niepokojące" zachowanie technologii.

Firma odkryła te incydenty podczas przeglądu ataków przeprowadzonych przez jej systemy - w tym ataku na stronę rządu Australii w czerwcu oraz na startup Hugging Face w lipcu.

We’ve shared details on how AI agents in our research environment sent training and evaluation data to third-party services when they shouldn’t have.



Most of that data did not come from users. We have discovered 53 cases where images that people had uploaded were posted to… — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2026 Rozwiń

AI. Obawy rosną

Od sierpnia wzrosły obawy społeczne dotyczące potencjalnie poważnych, a nawet zagrażających życiu skutków, jakie może spowodować wymknięcie się spod ludzkiej kontroli narzędzi opartych na sztucznej inteligencji - podkreślił brytyjski portal.

Ujawnienie informacji o incydentach wpisuje się w rosnącą liczbę przypadków, w których systemy AI firm takich jak OpenAI, Anthropic, Meta czy Google zachowywały się w sposób niepożądany, dokonując włamań lub próbując naruszyć zabezpieczenia firm i instytucji. W niektórych sytuacjach ataki AI kończyły się powodzeniem, w innych - nie. We wszystkich przypadkach twórcy technologii dowiadywali się o działaniach swoich systemów dopiero po fakcie - napisał "New York Times".

Kwestia rozwoju AI

Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, napisał w piątek w mediach społecznościowych, że firma "nie działała tak szybko, jak byśmy tego chcieli" w kwestii ujawniania incydentów związanych ze sztuczną inteligencją. Dodał, że naruszenie bezpieczeństwa w serwisie Hugging Face pozostaje najpoważniejszym incydentem, jaki wykryła firma.

Ujawnione przypadki naruszeń podsyciły burzliwą debatę na temat bezpieczeństwa narzędzi sztucznej inteligencji - podkreślił amerykański dziennik.

W tym miesiącu Altman napisał w mediach społecznościowych, że kwestie bezpieczeństwa powinny być ważniejsze niż rozwijanie możliwości sztucznej inteligencji oraz że bez odpowiednich zabezpieczeń społeczeństwo może "stracić kontrolę nad przyszłością na rzecz sztucznej inteligencji". Dario Amodei, dyrektor generalny konkurencyjnego Anthropic, również opowiedział się za spowolnieniem rozwoju sztucznej inteligencji.

Sam Altman (w środku) to szef OpenAI Źródło zdjęcia: EPA

Jednak inni liderzy branży technologicznej, tacy jak Jensen Huang, szef Nvidii, uznali obawy przed niekontrolowaną sztuczną inteligencją za przesadne. Prezydent Donald Trump stwierdził z kolei, że nie uważa spowolnienia rozwoju branży sztucznej inteligencji za konieczne.