Tech USA zablokowały model AI Anthropic. Mythos nadal działa dla wybranych Oprac. Jan Sowa |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Anthropic, twórca Claude'a, ograniczył wcześniej dostęp do Mythos Preview do około 200 organizacji. Wśród nich znalazł się między innymi rząd Stanów Zjednoczonych. Testy prowadzono w ramach programu Glasswing po tym, jak model zidentyfikował tysiące luk w oprogramowaniu.

Dostęp zachowały wybrane organizacje

Mniej zaawansowana wersja Mythos została udostępniona publicznie, ale później ją wyłączono. Stało się to po decyzjach Waszyngtonu dotyczących kontroli eksportu, które nakazywały zawieszenie dostępu dla wszystkich cudzoziemców ze względu na obawy o bezpieczeństwo narodowe.

Według Bloomberg News dostęp do Mythos Preview zachowały między innymi firmy Dragos i Cisco Systems. Obie miały potwierdzić, że nadal mogą korzystać z podglądowej wersji systemu. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób Anthropic decyduje o dostępie poszczególnych uczestników programu Glasswing.

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Enisa bez dostępu do programu

Bloomberg News podał również, że europejska agencja do spraw cyberbezpieczeństwa Enisa została zaproszona do programu Glasswing przed decyzją rządu USA. W piątek miała jednak otrzymać informację, że nie dostanie dostępu do systemu.

Reuters przekazał, że Anthropic, Cisco i Dragos nie były od razu dostępne do komentarza poza godzinami pracy. Również Enisa nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz.

Sprawa wpisuje się w napięcia między Anthropic a administracją USA. Według Reutersa relacje zmierzającej na giełdę firmy z rządem pogorszyły się w tym roku po tym, jak Anthropic odmówił udostępnienia swoich modeli AI amerykańskiej armii do wykorzystania w krajowym nadzorze oraz w pełni autonomicznych systemach uzbrojenia.

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