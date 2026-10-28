Tech Meta i Snap przed sądem. Rusza ważny proces Oprac. Jan Sowa |

Jak pomóc nastolatkowi uporać się z lękiem? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Postępowanie ma rozpocząć się od wyboru ławy przysięgłych i może potrwać kilka tygodni. Przed sądem mają zeznawać szef Meta Mark Zuckerberg, szef Instagrama Adam Mosseri oraz szef Snapa Evan Spiegel.

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Zarzuty wobec Meta i Snapa

Powódki, występujące w dokumentach jako S.J. i K.D.B., twierdzą, że funkcje takie jak automatyczne odtwarzanie materiałów czy nieskończone przewijanie treści skłaniały je do kompulsywnego korzystania z platform. Wiążą z tym między innymi depresję, stany lękowe i zaburzenia odżywiania.

Kobiety pozwały firmy w 2023 roku. Opisały między innymi wielogodzinne korzystanie z platform w nocy, problemy z koncentracją podczas lekcji oraz przypadki samookaleczeń. Domagają się odszkodowań, ale nie podały ich wysokości.

Proces obejmuje roszczenia obu powódek wobec Snapa oraz K.D.B. wobec Meta. S.J. zawarła wcześniej ugodę z Meta. Obie kobiety porozumiały się przed procesem także z TikTokiem i YouTube'em.

Meta i Snap odrzucają zarzuty. Meta podkreśla, że od lat wprowadza zabezpieczenia dla użytkowników, a na zdrowie psychiczne młodych ludzi wpływa wiele czynników. Snap wskazuje natomiast na różnice między Snapchatem a tradycyjnymi platformami społecznościowymi i zapewnia, że również wprowadził rozwiązania chroniące młodych użytkowników.

Tysiące podobnych pozwów w USA

Sprawy S.J. i K.D.B. wybrano jako procesy testowe. Przed sądem stanowym w Los Angeles połączono ponad 3 tys. podobnych pozwów. Kolejne ponad 3800 spraw czeka przed sądem federalnym w Kalifornii.

Firmy zaprzeczają, że projektowały platformy tak, by uzależniały młodych użytkowników. Powołują się też na sekcję 230 federalnego prawa, która co do zasady chroni platformy przed odpowiedzialnością za treści publikowane przez użytkowników. Sędzia uznała jednak, że ochrona ta nie wyklucza pozwów dotyczących sposobu zaprojektowania samych serwisów.