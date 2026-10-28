Tech Duża zmiana dla dzieci w internecie. Jest projekt ustawy Oprac. Paulina Karpińska |

Krzysztof Gawkowski o obowiązkach dla platform cyfrowych: weryfikacja wieku, moderacja treści, zakaz uzależniania dzieci, mierzalne rezultaty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shayli/Shutterstock

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Projekt ustawy o minimalnym wieku dostępu do internetowych serwisów społecznościowych - zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego - został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Weryfikacja wieku użytkowników

Celem regulacji, za którą odpowiadają Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest m.in. uniemożliwienie dostępu do serwisów społecznościowych - rozumianych jako platformy, które umożliwiają użytkownikom tworzenie profili, nawiązywanie kontaktów, publikowanie treści oraz komunikowanie się z innymi osobami - dzieciom i młodzieży poniżej 15. roku życia.

Autorzy projektu zaproponowali, aby weryfikacja wieku użytkownika odbywała się przy użyciu atrybutu wieku generowanego za pomocą europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, pozwalającej na zachowanie anonimowości usługi w aplikacji mObywatel lub innego rozwiązania spełniającego wymogi rozporządzenia eIDAS.

Chodzi o przestrzeganie zasady selektywnego przekazywania informacji użytkownika, czyli potwierdzenie przez niego faktu przekroczenia określonego progu wiekowego, ale bez dodatkowego przekazywania innych informacji, takich jak np. imię i nazwisko. Dzięki temu możliwa będzie weryfikacja wieku użytkowników, przy jednoczesnym zapewnieniu im prywatności.

Podobne rozwiązania zaproponowano w procedowanym obecne projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie.

Za przestrzeganie przepisów odpowiedzialny będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

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Higiena cyfrowa trafi do podstawy programowej

Wśród propozycji resortów jest również zapis, który zaakcentowałby obecność w podstawach programowych obowiązujących w przedszkolach i szkołach treści z zakresu:

higieny cyfrowej,

wpływu nadużywania urządzeń ekranowych na zdrowie psychiczne i fizyczne,

uzależnienia od mediów społecznościowych i gier komputerowych,

zagrożeń wynikających z korzystania z internetu, w tym cyberprzemocy i radykalizacji,

ochrony prywatności i bezpieczeństwa w cyfrowym świecie, dostosowanych do wieku uczniów.

Ma to m.in. zapobiegać przebodźcowaniu, uzależnieniom czy negatywnemu wpływowi na sen, a także uczyć młode osoby rozpoznawania niebezpieczeństw i budowania odporności na dezinformację. Taka zmiana ma pozwolić również na wyrównywanie szans społecznych.

"Nie każdy rodzic posiada wystarczające kompetencje cyfrowe, aby nauczyć dziecko bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Szkoła staje się miejscem, które gwarantuje każdemu uczniowi - bez względu na pochodzenie - dostęp do wiedzy na równym poziomie" - czytamy w założeniach projektu.

Tylko połowa dzieci czuje się bezpiecznie w internecie

Jego autorzy podkreślili, że choć większość platform ustala w regulaminach minimalny wiek korzystania z usługi na poziomie 13 lat, w praktyce korzystają z nich także młodsze dzieci.

Powołali się przy tym na dostarczający wiedzy o zwyczajach cyfrowych dzieci i młodzieży w Polsce raport "Internet dzieci", z którego wynika, że 55 proc. dzieci w wieku 7-12 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych lub komunikatorów - w tym z najpopularniejszych w tej grupie wiekowej aplikacji TikTok, Facebook, Instagram i Snapchat.

Jednocześnie wskazali, że media społecznościowe niosą ze sobą poważne zagrożenia dla prywatności, bezpieczeństwa oraz dobrostanu małoletnich, w tym do:

spadku aktywności fizycznej,

zwiększonego ryzyka krótkowzroczności i zaburzeń snu,

obniżonego poczucia własnej wartości,

objawów depresyjnych i lękowych,

osłabienia empatii oraz poczucia samotności,

negatywnego wpływu na umiejętność uczenia się.

Jak wynika z przedstawionego we wrześniu przez Komisję Europejską wniosku legislacyjnego EU Kids Act, jedynie połowa dzieci w wieku 9-16 lat w Europie deklaruje, że czuje się bezpiecznie w internecie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2027 roku.