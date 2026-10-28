Duża zmiana dla dzieci w internecie. Jest projekt ustawy
Projekt ustawy o minimalnym wieku dostępu do internetowych serwisów społecznościowych - zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego - został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Weryfikacja wieku użytkowników
Celem regulacji, za którą odpowiadają Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest m.in. uniemożliwienie dostępu do serwisów społecznościowych - rozumianych jako platformy, które umożliwiają użytkownikom tworzenie profili, nawiązywanie kontaktów, publikowanie treści oraz komunikowanie się z innymi osobami - dzieciom i młodzieży poniżej 15. roku życia.
Autorzy projektu zaproponowali, aby weryfikacja wieku użytkownika odbywała się przy użyciu atrybutu wieku generowanego za pomocą europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, pozwalającej na zachowanie anonimowości usługi w aplikacji mObywatel lub innego rozwiązania spełniającego wymogi rozporządzenia eIDAS.
Chodzi o przestrzeganie zasady selektywnego przekazywania informacji użytkownika, czyli potwierdzenie przez niego faktu przekroczenia określonego progu wiekowego, ale bez dodatkowego przekazywania innych informacji, takich jak np. imię i nazwisko. Dzięki temu możliwa będzie weryfikacja wieku użytkowników, przy jednoczesnym zapewnieniu im prywatności.
Podobne rozwiązania zaproponowano w procedowanym obecne projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie.
Za przestrzeganie przepisów odpowiedzialny będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Higiena cyfrowa trafi do podstawy programowej
Wśród propozycji resortów jest również zapis, który zaakcentowałby obecność w podstawach programowych obowiązujących w przedszkolach i szkołach treści z zakresu:
- higieny cyfrowej,
- wpływu nadużywania urządzeń ekranowych na zdrowie psychiczne i fizyczne,
- uzależnienia od mediów społecznościowych i gier komputerowych,
- zagrożeń wynikających z korzystania z internetu, w tym cyberprzemocy i radykalizacji,
- ochrony prywatności i bezpieczeństwa w cyfrowym świecie, dostosowanych do wieku uczniów.
Ma to m.in. zapobiegać przebodźcowaniu, uzależnieniom czy negatywnemu wpływowi na sen, a także uczyć młode osoby rozpoznawania niebezpieczeństw i budowania odporności na dezinformację. Taka zmiana ma pozwolić również na wyrównywanie szans społecznych.
"Nie każdy rodzic posiada wystarczające kompetencje cyfrowe, aby nauczyć dziecko bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Szkoła staje się miejscem, które gwarantuje każdemu uczniowi - bez względu na pochodzenie - dostęp do wiedzy na równym poziomie" - czytamy w założeniach projektu.
Tylko połowa dzieci czuje się bezpiecznie w internecie
Jego autorzy podkreślili, że choć większość platform ustala w regulaminach minimalny wiek korzystania z usługi na poziomie 13 lat, w praktyce korzystają z nich także młodsze dzieci.
Powołali się przy tym na dostarczający wiedzy o zwyczajach cyfrowych dzieci i młodzieży w Polsce raport "Internet dzieci", z którego wynika, że 55 proc. dzieci w wieku 7-12 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych lub komunikatorów - w tym z najpopularniejszych w tej grupie wiekowej aplikacji TikTok, Facebook, Instagram i Snapchat.
Jednocześnie wskazali, że media społecznościowe niosą ze sobą poważne zagrożenia dla prywatności, bezpieczeństwa oraz dobrostanu małoletnich, w tym do:
- spadku aktywności fizycznej,
- zwiększonego ryzyka krótkowzroczności i zaburzeń snu,
- obniżonego poczucia własnej wartości,
- objawów depresyjnych i lękowych,
- osłabienia empatii oraz poczucia samotności,
- negatywnego wpływu na umiejętność uczenia się.
Jak wynika z przedstawionego we wrześniu przez Komisję Europejską wniosku legislacyjnego EU Kids Act, jedynie połowa dzieci w wieku 9-16 lat w Europie deklaruje, że czuje się bezpiecznie w internecie.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2027 roku.