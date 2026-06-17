Tech Jeff Bezos: AI stworzy niedobór siły roboczej Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: Marco Destefanis/Abaca/PAP

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Jeff Bezos wystąpił w środę na konferencji technologicznej VivaTech w Paryżu. Założyciel Amazona mówił o roli sztucznej inteligencji, swojej firmie kosmicznej Blue Origin oraz o nowym startupie AI Prometheus, który ma przyspieszać produkcję dóbr fizycznych.

Optymistyczna wizja Bezosa

Bezos przedstawił bardzo optymistyczną wizję wpływu technologii na ludzkość. Odniósł się przy tym do obaw, że rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do zastąpienia ludzi przez maszyny.

- Wiem, że wiele osób, w tym wiele mądrych osób, obawia się, że AI sprawi, iż ludzie staną się zbędni i tak dalej. Całkowicie nie zgadzam się z tym punktem widzenia. I uważam, że w rzeczywistości AI stworzy niedobór siły roboczej - powiedział Bezos.

Z badania Reuters/Ipsos wynika, że połowa Amerykanów obawia się, iż rozwój AI może pozbawić pracy ich samych lub kogoś z ich gospodarstwa domowego.

Założyciel Amazona, którego majątek jest szacowany na około 250 miliardów dolarów, argumentował, że ludzie mają "nieskończenie" wiele rzeczy do zrobienia. Według niego obecnie ograniczają ich bariery, które sztuczna inteligencja będzie w stanie obniżyć.

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Eksploracja kosmosu

Bezos mówił także o eksploracji kosmosu. Jego zdaniem jednym z jej celów jest przeniesienie zanieczyszczających gałęzi przemysłu poza Ziemię. Blue Origin, firma kosmiczna założona przez Bezosa, chce rywalizować na rynku rakiet z należącą do Elona Muska firmą SpaceX.

- Jeśli podróże kosmiczne staną się wystarczająco niezawodne i wystarczająco tanie, a my będziemy mogli pozyskiwać materiały z asteroid, obiektów bliskich Ziemi i Księżyca, wtedy tę ogrodową planetę będzie można przywrócić do stanu sprzed rewolucji przemysłowej - powiedział Bezos.

Razem z Bezosem wystąpił David Limp, prezes Blue Origin. Poinformował, że na Florydzie rozpoczęła się odbudowa stanowiska startowego dla rakiet New Glenn po dramatycznej eksplozji w maju.

W dostarczonym materiale przypomniano również, że Elon Musk przed ubiegłotygodniowym debiutem giełdowym SpaceX przedstawiał własną wizję rozwoju kosmosu. Mówił między innymi o planach tworzenia miast na Księżycu i Marsie. W rozmowie z szefem JPMorgan Jamie'em Dimonem wspominał też o wysyłaniu centrów danych AI w kosmos i o wakacjach na Księżycu.

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