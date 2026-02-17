Kolejny kraj bierze pod lupę platformę Elona Muska

Komisja Europejska zabiera się za platformę X Elona Muska Źródło: Fakty TVN

Komisja wyjaśniła, że dochodzenie dotyczy podejrzenia tworzenia i publikowania na platformie X (dawniej Twitter) potencjalnie szkodliwych obrazów o treści seksualnej, które wygenerowano bez zgody osób na nich przedstawionych, co może stanowić naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Decyzja o wszczęciu śledztwa została w poniedziałek przekazana platformie X.

Postępowanie DPC wobec X

Według DPC celem dochodzenia jest ustalenie, czy X wywiązał się ze swoich obowiązków, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w obszarach obejmujących zasady przetwarzania danych, zgodność ich przetwarzania z prawem, ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych oraz wymóg przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.

📢Latest News: The DPC welcomes X’s agreement to suspend its processing of personal data for the purpose of training AI tool ‘Grok’https://t.co/RMggTCuTw9 pic.twitter.com/CfHOX1E2O6 — Data Protection Commission Ireland (@DPCIreland) August 8, 2024 Rozwiń

"DPC pozostaje w kontakcie z firmą X Internet Unlimited Company (XIUC) od czasu, gdy kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze doniesienia medialne na temat domniemanej zdolności użytkowników X do nakłaniania konta @Grok w serwisie X do generowania obrazów o charakterze seksualnym, przedstawiających prawdziwe osoby, w tym dzieci" - oświadczył zastępca komisarza DPC, Graham Doyle. Podobne dochodzenia w sprawie Groka wszczęły 26 stycznia Komisja Europejska, a 3 lutego Wielka Brytania. Jak podała irlandzka stacja RTE, oczekuje się, że irlandzki regulator rynku mediów Coimisiún na Meán będzie odgrywał ważną rolę w dochodzeniu KE, gdyż europejska siedziba X znajduje się w Dublinie.

