Tech Ocieplenie relacji USA-Chiny. Inwestorzy pełni optymizmu

Jeszcze kilka lat temu informacje dotyczące ceł i napięć handlowych między Waszyngtonem a Pekinem wywoływały gwałtowne reakcje na chińskich rynkach. Obecnie inwestorzy zwracają uwagę przede wszystkim na rozwój sektora AI i technologiczne ambicje Chin.

Chiński indeks Shanghai Composite osiągnął najwyższy poziom od 11 lat, a eksport napędzany zamówieniami związanymi ze sztuczną inteligencją pozostaje silny. Fundusze inwestycyjne coraz mocniej stawiają na rozwój chińskiej samowystarczalności technologicznej.

- Sytuacja się odwróciła. Chiny nie mają dziś wielu tematów, które chciałyby omawiać z Trumpem - powiedział Yang Tingwu, wiceprezes Tongheng Investment.

Jak dodał, nierozwiązany konflikt USA z Iranem osłabił pozycję amerykańskiego prezydenta. Yang inwestuje m.in. w China Mobile i China Telecom ze względu na ich działalność związaną z centrami danych.

Relacje USA-Chiny chwilowo spokojniejsze

Zmiana nastrojów na rynku wynika również z wyraźnego uspokojenia relacji między Pekinem a Waszyngtonem po zawieszeniu wojny handlowej sześć miesięcy temu.

Część amerykańskich sądów zablokowała wcześniej wprowadzone przez Trumpa bariery celne, a dane handlowe wskazują, że chińskie towary nadal trafiają do USA, m.in. przez kraje Azji Południowo-Wschodniej.

- Chiny poczyniły ogromne postępy technologiczne, rozwinęły nową gospodarkę, zwiększyły swoje globalne wpływy i wzmocniły pozycję w rywalizacji mocarstw - ocenił Wen Xunneng, założyciel Zhu Liu Asset Management.

Według niego relacje USA-Chiny pozostaną stabilne przynajmniej do czasu planowanej wizyty Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. - Po wizycie Xi w USA oba kraje mogą wejść w kolejny etap rywalizacji, ale obecnie trwa względnie spokojny okres - dodał.

Juan najmocniejszy od trzech lat

Jednym z głównych sygnałów poprawy nastrojów wobec Chin jest umacniający się juan. Waluta osiągnęła najwyższy poziom wobec dolara od trzech lat.

Analitycy Goldman Sachs ocenili, że spotkanie Trumpa i Xi może dodatkowo wspierać chińską walutę. - Szczyt może być krótkoterminowym katalizatorem umocnienia juana i ważnym sygnałem stabilizacji relacji handlowych - napisali analitycy banku.

Dodali jednak, że perspektywy dalszego umacniania juana mają bardziej fundamentalny i długoterminowy charakter.

Rynek patrzy na Nvidię i eksport chipów

Inwestorzy liczą również na możliwe porozumienia dotyczące finansów, energii, rolnictwa czy przemysłu lotniczego. Dla rynku najważniejsza pozostaje jednak kwestia dostępu Chin do zaawansowanych chipów AI produkowanych przez Nvidię.

Jedyną rzeczą, którą naprawdę warto obserwować, jest rozwój sytuacji wokół AI - powiedział Zeng Wanping z Beijing Monolith Fund Management.

- To obecnie główny temat dla rynku. Nic innego nie ma znaczenia - dodał.

